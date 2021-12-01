Финалистка шоу «Холостяк» с Батрутдиновым спилась после его отказа

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал, что финалистка шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская спилась после того, как получила его отказ. Об этом резидент Comedy Club рассказал в свежем выпуске YouTube-передачи «Ошуительное Хоу».

«А вообще в жизни у тебя „синяя галочка“ была? Пьяная женщина?», — спросил своего друга комик Гарик Харламов.

«Галина. Я ее в „Холостяке“ не выбрал, кстати. Она спилась, вышла замуж. Ну в общем пошла по наклонной», — в шутку (наверное) ответил Батрутдинов.

Instagram @senoritagalo

Скорее всего, юморист говорил именно о финалистке третьего сезона шоу «Холостяк» Галине Ржаксенской. Тогда шоумен отверг кандидатку в «спутницы жизни» в пользу ее конкурентки Дарьи Кананухи.

В результате победительница переехала в апартаменты Батрутдинова и стала с ним жить. Однако вскоре стали появляться слухи, что красивый роман знаменитости — всего лишь пиар. Девушка отрицала подобные вести и утверждала, что хочет выйти замуж за Батрутдинова и нарожать ему детей, но уже ближе к концу 2015 года она сообщила, что они с комиком не состоят в отношениях.

Также известно, что Ржаксенская тоже находилась в близких отношениях с Тимуром, но насколько они были близки, и не она ли стала причиной расставания пары — неизвестно. В любом случае обе финалистки уже замужем, но не за Батрутдиновым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову застукали за милой беседой с поцелуем с Тимуром Батрутдиновым.