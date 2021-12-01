Битва за наследство и поиски любви: чем живет вдова Дмитрия Марьянова

Психолог Ксения Бик потерпела поражение в судебной тяжбе за квартиру покойного супруга, но обрела женское счастье.

После смерти актера Дмитрия Марьянова, которому 1 декабря могло бы исполниться 52 года, жизнь его вдовы сильно изменилась. Психолог Ксения Бик успела поучаствовать в громком судебном разбирательстве за наследство покойного супруга и найти новую любовь.

Новым избранником 35-летней женщины стал журналист Сергей Соболев. Обнародовала новые отношения Бик только весной прошлого года. По ее словам, на поиски женского счастья ее подтолкнули слова дочери Анфисы, которая напомнила, что маме стоит обратить внимание на свою личную жизнь.

Со своим новым возлюбленным вдова какое-то время жила в той самой многострадальной квартире Марьянова, за которую шла ожесточенная борьба между Бик и единственным сыном актера Даниилом. В итоге по решению суда вдове досталась однокомнатная квартира, автомобиль, а также внушительная сумма с банковского счета покойного мужа. Однако сдаваться вдова не намерена и собирается оспорить судебное решение, пишут dni.ru.

Между тем, законными владельцами трехкомнатной квартиры стали сын и отец актера, однако жилплощадь до сих пор пустует. В апартаментах с дизайнерским ремонтом никто не живет. В начале осени, когда началось регулярное протапливание, соседи почувствовали трупный запах от двери жилого помещения, и даже вызвали представителей специальных служб. Однако после того, как оперативники вскрыли дверь, стали ясно, что зловоние исходит от застоявшейся в трубах воды.

По словам пожилого отца актера Юрия Георгиевича, после смерти сына он так и не нашел в себе сил переступить порог квартиры, поэтому живет в загородном доме недалеко от Москвы, построенном актером еще при жизни.

Единственный сын Марьянова — Даниил после смерти отца быстро повзрослел и теперь настроен решительно добиться справедливости. Он уверенно судится как с вдовой отца, так и с печально известным реабилитационным центром «Феникс». Молодой человек намерен добиться замены условного срока, который директор учреждения получила в связи с тем, что была беременна, на реальный.

Актер Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году во время прохождения лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. Актер страдал тромбозом вен, но, когда ему стало плохо, сотрудники учреждения отказались вызывать скорую помощь. В итоге медиков вызвал другой пациент, но спасти артиста уже не удалось.

По факту смерти известного артиста было возбуждено уголовное дело. Директор реабилитационного центра Оксана Богданова была признана виновной в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности и приговорена судом к трем годам условно.

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