Стригись и богатей: астролог рассказала, когда идти к парикмахеру в декабре

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 126

Эксперт Елена Егорова дала советы по привлечению финансового благополучия с помощью смены имиджа.

Фото, видео: depositphotos / Sofia_Zhuravets; 5-tv.ru

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвала удачные даты в декабре 2021 года, которые помогут привлечь финансовый достаток.

«Вот волшебные дни в этом месяце — 3, 20 и 26 декабря. Именно в эти даты рекомендую записаться в салон», — отметила эксперт.

По словам Егоровой, верно подобранный день для стрижки может в прямом смысле озолотить обладателя шевелюры. Она отметила, что подрезание хотя бы миллиметра кончиков ваших волос в особые дни очень мощно активизируют денежную энергию и поспособствуют получению дополнительной прибыли, новых клиентов и больших заказов.

Не исключено, что именно в эти дни кому-то посчастливится обнаружить неожиданный сюрприз: получить ценный подарок от знакомых, друзей или возлюбленного. Стоит быть внимательным и на улице — даже здесь могут быть приятные находки.

Астролог предостерегла от попыток подстричься самим в этот месяц. Чтобы не допустить оплошности и не растерять накопленный финансовый багаж, лучше обратиться в парикмахерскую или к знакомому мастеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал таро-прогноз на декабрь для «воздушных» знаков зодиака.

-5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.97
-0.92 83.84
-0.98
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