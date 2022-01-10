ТОП-26 самых ожидаемых фильмов 2022 года

Наступающий 2022-й окажется богат на кинопремьеры — режиссеры представят как новые картины, так и перенесенные в 2021-м из-за пандемии коронавируса. 5-tv.ru рассказывает, какие фильмы нового года ждут больше остальных.

Фильмы января 2022

King’s Man: Начало — с 13 января

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia

Приквел к серии фильмов об агентах британской секретной организации King’s Man лишился Колина Ферта, но приобрел Рэйфа Файнса и Стэнли Туччи. В новой части расскажут о формировании агентства. В фильме появятся персонажи Эрика Яна Хануссена и Григория Распутина.

Крик — с 13 января

Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия

Фильм ужасов «Крик 4» вышел на экраны в 2011-м, так что поклонники франшизы ждали продолжения десять лет. В пятой части «Крика» на экраны вернется актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая во всех фильмах о Крике. Она исполняет роль главной героини Сидни Прескотт — «ангела смерти», вокруг которой умирают люди. Девушка навещает родной город, чтобы разобраться с убийствами, которые совершил человек в маске.

Аббатство Даунтон: Новая эра — с 20 января

Видео: YouTube / KinoTrailer

Первый фильм — продолжение одного из самых премированных сериалов современности. Съемки «Аббатства Даунтон» в 2015-м посещала Кейт Миддлтон, и говорят, что сама королева Великобритании Елизавета II с удовольствием смотрела все серии проекта. Сюжет второго фильма разворачивается на фоне неожиданной новости: вдовствующая графиня Вайолет Кроули стала владелицей виллы на юге Франции. Также зрителей ждет свадьба одного из главных героев и, конечно, английский стиль в каждом кадре.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать — с 20 января

Фото: kinopoisk.ru

О новом шпионском триллере Гая Ричи известно немного. Картина носила рабочее название «Пять глаз», в честь разведывательной организации, где работает главный герой. Его и агента ЦРУ отправляют на разведку к торговцу оружием. Главную роль в картине исполняет Джейсон Стейтем. Кроме того, в фильме появятся Хью Грант (он уже работал с режиссером на съемках «Джентльменов») и Джош Харнетт, знакомый поклонникам Гая Ричи по фильму «Гнев человеческий».

Морбиус — с 27 января

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

В новом фильме Marvel Studios и Sony Pictures речь идет о докторе Майкле Морбиусе, который ищет лекарство от редкого заболевания крови и становится вампиром. Фильм ждут по двум причинам. Первая — главную роль в картине исполнил Джаред Лето, которого зрители полюбили за фильмы «Реквием по мечте» и «Господин Никто». Актер воплотил неоднозначный образ Джокера в картине «Отряд самоубийц». Морбиус, по словам Джареда, похож на него в жизни, поэтому сыграть героя было интереснее. Вторая причина — производством фильма занималась компания Sony Pictures, которая специализируется на антигероях Вселенной Человека-паука. У студии выходили фильмы «Веном» и «Веном 2» и в производстве история Карнажа. Поклонники Морбиуса из комиксов надеются, что новый фильм получится лучше, чем двулогия об инопланетном симбиоте.

Аллея кошмаров — с 27 января

Видео: YouTube / Searchlight Pictures Russia

Режиссер фильмов «Багровый пик», «Лабиринт Фавна» и «Форма воды» Гильермо дель Торо отказался от фантастических сюжетов. В «Аллее кошмаров» он сосредоточился на истории фокусника-мошенника, который обманул миллионера и пожалел об этом. Фильм снят в жанре нуар — режиссер признается, что всю жизнь хотел поработать в этой стилистике. Картину ждут в том числе из-за мощного актерского состава: в фильме заняты Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Кейт Бланшетт.

Фильмы февраля 2022

Анчартед: На картах не значится — с 10 февраля

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

Сценаристы фильма вдохновились серией компьютерных игр Uncharted. Главного героя, Нейтана Дрейка, сыграл звезда «Человека-паука» Том Холланд. Его спутником в приключении станет Виктор Салливан, роль которого исполнил Марк Уолберг. В картине также появится Антонио Бандерас. Сюжет пока расплывчатый: Дрейк и Салливан отправятся в приключение по затерянному городу и займутся раскрытием исторической тайны.

Смерть на Ниле — с 10 февраля

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia

Кеннет Брана возвращается к истории сыщика Эркюля Пуаро — как и в «Убийстве в Восточном экспрессе», в новом фильме Брана выступит и режиссером, и исполнит главную роль. Пуаро раскроет дело об убийстве на круизном теплоходе «Карнак». «Смерть на Ниле» ждут не только из-за первоисточника (фильм — экранизация одноименного романа Агаты Кристи), но из-за актеров. В картине появятся Галь Гадот («Чудо-женщина»), Роуз Лесли («Игра престолов»), Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»). После долгих обсуждений создатели решили оставить в картине и Арми Хаммера — в 2021-м несколько девушек обвинили звезду «Агентов А. Н. К. Л.» в каннибализме и садизме, что отрицательно повлияло на его контракты.

Фильмы марта 2022

Бэтмен — с 3 марта

Видео: YouTube / WBStudios

Один из главных героев киновселенной DC вновь возвращается на экраны! На этот раз бэткостюм примерил Роберт Паттинсон. Его герой столкнется с коррупцией в Готэм-Сити, которая процветает с захватом власти Загадочником. Роль злодея исполнил Пол Дано, который играл неуклюжего, но милого Пьера Безухова в британском сериале «Война и мир». Загадочник противостоит не только Бэтмену, но и его напарнице, Женщине-кошке в исполнении Зои Кравиц. С выходом первого трейлера фильма Бэтмена назвали чересчур мрачным, а Готэм-сити, где происходит действие, — «слишком бандитским». Но разве не этого ждали от города, который списан с «города гангстеров» Чикаго?

Ампир V — с 31 марта

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

В картине речь идет о парне по имени Рома, который попадает в мир вампиров и узнает, что именно они правят человечеством. «Ампир V» — актерский дебют Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron. Он исполняет роль антагониста Митры. «Ампир V» ждут из-за актерского состава — в фильме сыграют Павел Табаков, Федор Бондарчук и Владимир Долинский.

Фильмы апреля 2022

Фантастические твари: Тайны Дамблдора — с 7 апреля

Фото: kinopoisk.ru

Съемки третьей части «Фантастических тварей» начались в 2018-м. Создательница Вселенной Гарри Поттера, Джоан Роулинг, принимала участие в работе над сценарием и ревностно относилась к попыткам создателей коммерциализировать картину. Сюжет держат в секрете, но из прошлых частей логично предположить, что в новом фильме профессор Альбус Дамблдор отправит зоолога Ньюта Саламандера и его друзей расправиться с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом. В фильме снимутся Эдди Редмэйн и Джуд Лоу. К актерскому составу присоединится Мадс Миккельсен. Звезда «Ганнибала» сыграет Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа, которого лишили роли из-за скандала с бывшей супругой Эмбер Херд.

Сердце Пармы — с 21 апреля

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Сердце Пармы» — экранизация одноименного исторического романа Алексея Иванова. Речь идет о конфликте Великого Московского княжества и пермских земель, населенных язычниками. Московский князь Василий Темный отправил в Пермь князя Ермолая и его детей. Один из них, Михаил, взрослеет и влюбляется в юную Тиче — ведьму, которая способна превращаться в рысь. Князь Михаил стоически проходит испытания запретной любви и кровопролитных битв за земли. Роль Пермского князя исполняет Александр Кузнецов, которого журнал Variety включил в список 12 актеров, готовых к выходу на международный рынок.

Фильмы мая 2022

Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия — с 6 мая

Фото: kinopoisk.ru

На проект о докторе Стрэндже киностудия Marvel возлагает большие надежды. Глава Marvel Studios Кевин Файги не раскрывает сюжет, но уточняет, что новый фильм тесно связан с событиями сериалов «ВандаВижен» и «Локи», а также фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». По замыслу продюсеров, «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» станет большим фильмом со множеством страшных сцен. Поклонники вселенной отмечают, что все больше проектов четвертой фазы киновселенной выходят за рамки типичных «супергеройских фильмов», и новая картина, скорее всего, не станет исключением.

Блондинка в законе 3 — с 19 мая

Фото: kinopoisk.ru

О продолжении культовой комедии нулевых известно мало. Сценарием проекта занимается шоураннер «Проекта Минди» и «Офиса» Минди Кейлинг, а также автор сериала «Бруклин 9-9» Даниэла Дж. Гура. К роли Эль Вудс вернется актриса Риз Уизерспун. На съемочной площадке появится и Дженнифер Кулидж, сыгравшая роль мастера маникюра Полетты. Известно, что Люк Уилсон, исполнитель роли Эмметта, также готов сыграть в продолжении истории.

Топ Ган: Мэверик — с 26 мая

Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия

«Топ Ган: Мэверик» — продолжение фильма «Лучший стрелок», благодаря которому прославился Том Круз. Действие в картине происходит спустя 36 лет. Когда-то опытный пилот ВМС США Питер Митчелл получает приказ вернуться инструктором в школу боевой подготовки пилотов истребителей. В школе Митчелл встречает парня по имени Брэдли, который оказывается сыном Ника Брэдшо, погибшего напарника Митчелла. В конце 2021-го в сети появились фото Тома Круза со съемочной площадки: актер осунулся и поседел. Пользователи Reddit предположили, что «Топ Ган: Мэверик» — последний фильм в карьере Круза, и что после выхода картины он объявит о завершении карьеры. Но оказалось, что с участием Круза запланированы две части франшизы «Миссия невыполнима» и фильм «Грань будущего 2».

Джон Уик 4 — с 26 мая

Фото: kinopoisk.ru

Киану Ривз вернулся к роли Джона Уика в четвертой части боевика о бывшем наемнике. Выход картины планировали в мае 2021-го, но перенесли на конец весны 2022-го из-за пандемии. Подробности сюжета неизвестны, но создатели пообещали зрителям, что финал будет несчастливым.

Фильмы июня 2022

Мир Юрского периода: Господство — с 9 июня

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia

Съемки фильма начались в феврале 2020-го, но были отложены из-за пандемии. Известно, что в шестом фильме серии «Парк Юрского периода» рептилии будут жить с людьми, это повлияет на устройство мира. Кроме того, в новой картине столкнутся герои классического «Парка Юрского периода» и продолжения. В фильме появятся доктора Алан Грант, Элли Сэттлер и Ян Малкольм. Они познакомятся с исследователями Оуэном Грейди и Клэр Диринг и, скорее всего, будут работать вместе.

Миньоны: Грювитация — с 30 июня

Видео: YouTube / IlluminationRus

Студия Illumination продолжает развивать свой самый успешный проект о миньонах. В новом анимационном фильме расскажут историю юного Грю, который с помощью новых знакомых миньонов крадет амулет у сообщества злодеев, чтобы заслужить их уважение.

Базз Лайтер — с 30 июня

Видео: YouTube / Disney Россия

Студии Disney и Pixar снова обратились к культовой серии мультфильмов «История игрушек», но вместо перезапуска создали оригинальную историю про космического рейнджера Базза Лайтера. Главного героя-астронавта озвучит Крис Эванс, известный по фильмам Marvel о Капитане Америка. Актер согласился на участие в проекте еще на стадии переговоров из большой любви к анимационным фильмам.

Фильм июля 2022

Тор: Любовь и гром — c 8 июля

Фото: kinopoisk.ru

Четвертый фильм, посвященный богу грома Тору, снимает автор фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити. Известно, что новая часть — адаптация комикса «Могучий Тор», где способности бога грома перейдут физику Джейн Фостер, ее сыграет Натали Портман. Но главным героем останется Крис Хемсворт. После событий фильма «Мстители. Финал» его персонаж Тор остался со Стражами Галактики, так что и в новой части они прибудут на Землю вместе. Тору, Джейн и другим героям предстоит сразиться с таинственным злодеем, роль которого исполнит Кристиан Бэйл.

Фильм августа 2022

Неудержимые 4 — с 4 августа

Фото: kinopoisk.ru

Поклонники франшизы уверены, в «Неудержимых» из-за внушительного актерского состава сюжет отойдет на второй план. Создатели пока не раскрыли подробности сценария, но уже известны актеры, задействованные в проекте. К своим персонажам вернулись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В фильме появятся звезда «Трансформеров» Меган Фокс, актер «Крестного отца 3» Энди Гарсия и рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent.

Фильм сентября 2022

Миссия невыполнима 7 — с 29 сентября

Фото: kinopoisk.ru

Сюжет новой картины о приключениях супершпиона Итана Ханта держат в секрете. К ролям вернулись актеры, известные по прошлым фильмам франшизы. Том Круз, Винг Рэймс и Саймон Пегг исполнят роли оперативников, Ребекка Фергюсон — бывшего агента МИ-6.

Фильмы ноября 2022

Флэш — с 3 ноября

Видео: YouTube / BEST GALMAN

Фильм о супергерое еще на стадии съемок в Голливуде окрестили «самым проблемным в истории вселенной DC» — историю разрабатывали с 2004-го, но из-за многочисленных разногласий даты съемок передвигали несколько раз. Роль Барри Аллена закрепили за Эзрой Миллером еще в 2010-х, на съемках «Лиги справедливости». В итоге съемки сольного фильма о супергерое состоялись спустя 17 лет после обсуждения концепта. Картине предрекают большой успех, так как еще во время «Лиги справедливости» у героя Эзры Миллера появились фанаты. В фильме появятся Бен Аффлек и Майкл Китон, которые исполнят роли Бэтмена из двух параллельных реальностей.

Черная пантера: Ваканда навсегда — с 11 ноября

Фото: kinopoisk.ru

К сиквелу «Черной пантеры» появилось дополнительное внимание после того, как в августе 2020-го стало известно о смерти Чедвика Боузмана от рака. Многие критики предполагали, что Marvel Studios закроет линию с королем Т’Чалла, роль которого исполнял Боузман. Мантию Черной Пантеры могла бы примерить сестра правителя Ваканды Шури, как это было в комиксах. Но пока неизвестно, кто станет новой Черной Пантерой. Продюсеры говорят, что в знак уважения оставят роль Т’Чаллы за Чедвиком Боузманом, а в новом фильме сосредоточатся на сестре короля, других персонажах и государственном устройстве Ваканды. Майкл Б. Джордан может вернуться к роли Киллмонгера, заклятого врага Черной Пантеры.

Фильмы декабря 2022

Аватар 2 — с 15 декабря

Фото: kinopoisk.ru

Нового «Аватара» поклонники ждали 13 лет. Режиссер Джеймс Кэмерон разрабатывал сценарий с командой семь месяцев и занимался второй и третьей частями «Аватара» одновременно. В сиквеле фильма Джейк Салли остался жить на Пандоре в окружении народа на’ви и возлюбленной Нейтири. Ему предстоит защитить семью и друзей от бизнесменов с Земли, желающих нажиться на ресурсах прекрасного мира. К роли Джейка вернется Сэм Уортингтон. Также в фильме появятся Сигурни Уивер и Стивен Лэнг — их героев «оживят» благодаря Древу Душ.

Аквамен 2 — с 15 декабря

Фото: kinopoisk.ru

Первый «Аквамен» стал самым успешным фильмом вселенной DC, так что продюсеры занялись съемками сиквела еще до того, как «Аквамен» закончился в прокате. Сюжет второго фильма пока неизвестен. К роли принца Атлантиды вернулся Джейсон Момоа, а рыжеволосую Меру снова сыграла Эмбер Херд. Решение оставить актрису в картине восприняли негативно: в сети появились петиции и обращения к создателям с просьбой уволить Эмбер из проекта в связи с ее судебным делом против Джонни Деппа.