Пасынок Распутиной об интимной связи с дочкой певицы: «Я ее учил»

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Надежда Квашенко
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Пасынок певицы Маши Распутиной прокомментировал свои слова о сексуальных навыках ее дочери

Пасынок Распутиной об интимной связи с дочкой певицы: «Я ее учил»

Фото: Instagram @_zakharova_m @masharasputina_official

Подруга дочери певицы уличила мужчину в том, что он обсуждал сексуальные навыки Марии Захаровой с друзьями.

Скандал в семье певицы Маши Распутиной набирает обороты. Пасынок артистки, которого ее дочь Мария Захарова ранее обвинила в домогательствах, высказался об интимной связи с девушкой.

К признанию его подтолкнула подруга наследницы знаменитости Евгения Кириченко. Она назвала Романа Захарова провокатором и раскрыла детали услышанного разговора, в ходе которого он якобы обсуждал сексуальные навыки Марии в части оральных ласк.

В ответ Роман не стал отрицать своих слов и заметил, что не понимает, какие могут быть к нему претензии.

«Так я ее учил, в чем проблема?» — заметил Роман в эфире ток-шоу на одном из телеканалов.

«Полиграф показал, что этого не было», — добавила сама Мария.

Ранее младшая дочь Маши Распутиной обвинила своего сводного брата по линии отца в том, что он предлагал ей интимную близость и хотел стать ее первым мужчиной.

В ответ Захаров назвал ее вместе с матерью «бомжихами», которые живут в доме его отца и высказал предположение, что младшая дочь артистки не является его сестрой, а Распутина родила ее от любовника.

Однако результаты проведенного ДНК — теста показали, что Мария и Роман с вероятностью 92% являются родственниками. 

В ходе очередного бурного обсуждения подробностей внутрисемейного конфликта недавно дело дошло до драки. Во время очередного выпуска шоу, брат и сестра сцепились не на шутку.

Вскоре после потасовки, в процессе которой Роман протащил ее по полу, Мария продемонстрировала на всю страну следы побоев и даже написала на родственника заявление в полицию.

Сама певица, которой коллеги по шоу-бизнесу указывают на то, что она плохо воспитывала дочь, не стала принимать сторону Марии в этом скандале. Недавно она заявила, что ее 21-летняя наследница имеет проблемы с умственным развитием, кроме того, на нее плохо влияют многочисленные подруги и соцсети.

Распутина рассказала, что девушка учится на журналиста, но вместо того, чтобы посещать лекции, сама организовала себе первую сенсацию.

Певица Маша Распутина живет вместе с бизнесменом Виктором Захаровым уже более 20 лет. У них есть общая дочь Мария Захарова. Также у артистки есть дочь Лидия, которую она родила от продюсера Владимира Ермакова.

Ее жизнь спокойной и благополучной тоже назвать нельзя. Девушка жила в интернате и лечилась от психического заболевания. Она тяжело пережила развод родителей, что негативно сказалось на отношениях с матерью. Распутина же уверяла, что наследницу против нее настраивает экс-супруг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что официальная жена Захарова раскрыла тайну его брака с Распутиной.

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