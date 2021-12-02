Старшеклассник умер прямо во время урока в одной из школ в Люберцах

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Оксана Тарасова
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Юноша потерял сознание во время написания сочинения, и вскоре его сердце остановилось.

Старшеклассник умер прямо во время урока в одной из школ в Люберцах

Фото: ТАСС / Анна Майорова

Ученик 11 класса одной из школ в подмосковном городе Люберцы внезапно умер прямо за написанием итогового сочинения. В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной в классе. Судя по кадрам, юношу настиг приступ: он сидел за партой и слушал учителя, подперев подбородок рукой и ничего не предвещало беды.

Внезапно парень повалился на бок и упал на пол. Лежа на спине, он будто пытался встать, хватал пальцами воздух, но тело не слушалось, и руки безжизненно падали, едва поднявшись. Когда к школьнику подбежала учительница и начала открывать, вероятно, банку нашатыря, мальчик еще подавал признаки жизни.

По данным источника РИА Новости в сфере городского образования, инцидент произошел в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. По информации агентства, медики подозревают, что у юноши оторвался тромб. Проверку по факту смерти ученика в стенах учебного заведения проводит проверку Следственный комитет.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, получивший черепно-мозговую травму во время игры хоккеист молодежного клуба «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации после недельной борьбы за его жизнь.

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