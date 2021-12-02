Подняли цены и рискуют заказами: сколько заработают российские звезды в Новый год

Организатор концертов Табриз Шахиди рассказал о графике отечественных звезд в праздничные каникулы.

Артисты подняли цены на новогодние выступления и рискуют остаться без заказов. Поздно спохватились, считает организатор концертов Табриз Шахиди. Он рассказал журналистам, каково приходится музыкантам в новогоднюю ночь и высокой конкуренции в дни «сенокоса».

Что примечательно, стоимость выступления известного артиста не становится выше по пути к центру столицы. Наоборот, самые дорогие концерты — в провинции

В преддверии Нового года в России отмечен рост цен на выступления артистов, особенно у звезд эстрады. Причем повышенные гонорары требуют не только от столичных заказчиков, но и за выступления в провинции.

«Другими словами: три гонорара за один вечер получает артист за три выступления. А есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые озвучивают региональным заказчикам. Они равны минимум трем московским гонорарам», — сказал Шахиди в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При таких ценах, полагает эксперт, спрос на корпоративы известных артистов как таковой ослаб, так как даже очень обеспеченные люди чаще предпочитают заранее спланировать торжество и обойтись выступлением более «дешевых» звезд.

По слова Шахиди, в среднем гонорар знаменитостей составляет от полутора до двух миллионов рублей. В этих пределах зарабатывают: Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. Концертный директор Евгений Филькенштейн отметил, что дороже всего выступление группы «Ленинград»: часовой концерт будет стоить 15 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва».

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