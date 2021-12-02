Загадочная смерть Валентины Малявиной: где на самом деле похоронена актриса

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Артем Зайцев
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Наталье Бондарчук не позволили посетить могилу коллеги по цеху.

Загадочная смерть Валентины Малявиной: где на самом деле похоронена актриса

Фото: Кадр из фильма «Отче наш»

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук не смогла найти место захоронения актрисы Валентины Малявиной. По неподтвержденной информации, последнее пристанище знаменитость нашла на Троекуровском кладбище, вблизи места захоронения Юлии Началовой. Однако звезде фильма «Солярис» не позволили пройти к ее могиле, поведала она в эфире телевизионной передачи «Пусть говорят».

«Когда я там была, спросила у людей, хотела почтить память Малявиной. А мне ответили: «Это запрещено», — сообщила артистка.

Смерть актрисы с «грустными глазами» была окутана тайной с самого начала. Мало того, что о ней узнали только спустя две недели, так и достоверно неизвестно, где и как отправили в «последний путь» советскую актрису.

Ведущий телепередачи Дмитрий Борисов рассказал, что перед самым выпуском он узнал подробности о захоронении Малявиной. Ему сообщили, что звезду кремировали и прах планировали поместить в колумбарий, но самой урны на предполагаемом месте не было. Где же сейчас находятся останки актрисы?

«Место есть, оно выкуплено, но урны там нет», — рассказал телеведущий.

По словам родственников, они хотят оборудовать место захоронения ближе к весне, но при этом не желают публичной огласки процесса, поэтому все проводится под строжайшим секретом.

Свои последние годы актриса Валентина Малявина провела в полном одиночестве. Она полностью изолировалась от людей в пансионате. В медицинское учреждение она попала из-за проблем со зрением, которые в последствии привели к полной слепоте. С тех пор советская актриса потеряла все желание общаться с людьми, поэтому просила не навещать ее даже близким друзьям, сообщил StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перевернуло судьбу Нины Руслановой «проклятье» Малявиной.

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