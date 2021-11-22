Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше

По словам дочери артистки Олеси Рудаковой, актрисы были дружны много лет назад, но добрым отношениям пришел конец из-за большой трагедии.

21 ноября на 76-м году жизни скончалась Народная артистка России Нина Русланова. Знаменитая актриса и любимица миллионов зрителей всегда была востребована в профессии. В ее фильмографии более 170 ярких, незабываемых образов, созданных на экране.

Однако в судьбе актрисы был не только успех, но и немало горьких потерь и разочарований. Сама Русланова не раз утверждала, что на ее семье лежит проклятье.

По словам дочери актрисы Олеси Рудаковой, история с пророчеством очень давняя и случилась она в связи с очень трагическими обстоятельствами.

В годы работы в театре Вахтангова Русланова была дружна с коллегой Валентиной Малявиной. Однако вскоре при загадочных обстоятельствах умер гражданский муж актрисы — перспективный актер Стас Жданько.

Избранник Малявиной скончался в 1978 году от удара ножом в сердце. Следствие постановило, что мужчина совершил самоубийство, но родственники покойного настаивали на пересмотре дела. В итоге, спустя пять лет, виновной по этому делу признали Малявину.

Против нее свидетельствовали и Нина Русланова с мужем, которые, как и многие, не верили в версию о самоубийстве. Малявина разразилась проклятиями в адрес коллеги прямо в зале суда и заявила, что ни сама Русланова, ни ее дочь счастья в жизни не увидят.

По словам наследницы актрисы, Русланова этот случай приняла очень близко к сердцу и часто о нем вспоминала. Актриса считала, что несчастья в семье, а также проблемы наследницы в личной жизни связаны именно с этим горьким пророчеством.

«Не могу сказать, что проклятие сбылось, но у мамы есть „пунктик“ по этому поводу. Она считает, что я до сих пор не замужем из-за этого проклятия Малявиной», — рассказывала дочь актрисы в интервью изданию 7Дней.ru.

После выхода на свободу Малявина приходила к Руслановой домой, они поговорили. Но обе понимали, что былой дружбы не вернуть и дальше они пойдут каждая своей дорогой.

Актриса Валентина Малявиной не стало всего несколько недель назад. Заслуженная артистка России скончалась на 81 году жизни 30 октября.

Кадр из фильма "Отче наш" (1989)

На счету знаменитости порядка 42 ролей в различных фильмах. Наиболее известные из них — «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны».

Последние годы жизни Малявина провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. 11 ноября звезда была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти народную артистку РФ медикам не удалось.

Миллионам зрителей она известна по десяткам российских и советских фильмов. Среди них «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что режиссер Олег Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой.