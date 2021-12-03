Выйти из тени: каким знакам зодиака придется туго в солнечное затмение 4 декабря

Наступает мистическое время — полное солнечное затмение, оно произойдет 4 декабря и станет заключительным в 2021 году. Издревле это явление было сопряжено как с опасениями, так и с надеждой на избавление от плохой кармы. Астрологи предупреждают, что это солнечное затмение сильно повлияет на эмоциональный фон происходящего и откроет новую страницу в жизни представителей зодиакальной семьи.

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Поскольку в течение последних полутора лет затмения происходили на оси Близнецы-Стрелец, они сильно влияли на осознание человеком своих поступков. И именно в день солнечного затмения 4 декабря звезды расположены к тому, чтобы вы адекватно переоценили то, чему научились за период, в качестве бонуса предвещая всем знакам зодиака возвращение личной свободы и просветление во многих областях.

С солнечным затмением можно будет подвести итоги достаточно непростого 2021 года, это время перезагрузки, и все для того, чтобы войти в 2022 год со свободной душой и открытыми намерениями. Из подсознания всплывут факты из прошлого, которые напомнят вам, что именно вы — автор своей жизни и способны сами создавать незабываемые впечатления и проживать новый опыт.

Поскольку Солнце будет перекрыто Луной, а спутник Земли славится способностью оказывать влияние на наши тела, то этот непростой день может стать обессиливающим для одних и в то же время наполненным энергией для других, в зависимости от того, насколько Луна выражена в вашей натальной карте рождения.

В целом солнечное затмение обещает стать предвестником позитивных изменений в жизни каждого, однако некоторым знакам зодиака придется явно туго, это космическое явление будет для них словно снег на голову.

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Овен

На работе вы испытаете серьезный стресс. На следующей за затмением неделе многие темы будут вводить вас в ступор, однако вы не потеряете присущей вам критичности и будете склонны все подвергать сомнению.

Весы

Затмение принесет определенные сложности для Весов. У вас возникнет желание покинуть насиженное место, уехать из города и начать все с нуля на новом месте, в том числе сменить вид профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что затмение способно затмить и ваш разум, старайтесь все же предпринимать какие-либо действия, лишь тщательно обдумав и взвесив все за и против.

Козерог

В это солнечное затмение вы почувствуете себя оторванными от реальности. Вы усомнитесь в искренности чувств как друзей, так и второй половинки.

Подвергните сомнению свои личные отношения, как дружеские, так и сентиментальные. Звезды заставят вас заглянуть внутрь себя и спросить, а что на самом деле вы чувствуете в данный момент, какой камень на душе тяготит вас, какие секреты вы держите при себе.

Это затмение располагает к тому, чтобы вы смогли сделать тайное явным, поможет вам простить и отпустить. Постарайтесь в уединении поразмышлять о своих внутренних ощущениях, и вы увидите, что ответ не заставит себя долго ждать.

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