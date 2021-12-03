Некоторые категории граждан получат по десять тысяч рублей в декабре

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Егор Измалкин
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Для получения пособия нужно будет написать заявление в отделение ПФР или на портале Госуслуг.

Некоторые категории граждан получат по десять тысяч рублей в декабре

Фото: Depositphotos / EdZbarzhyvetsky

Некоторые категории граждан могут получить от Пенсионного фонда выплаты в размере десяти тысяч рублей. Для получения пособия нужно будет написать заявление в отделение ПФР или на портале Госуслуг.

Речь идет о россиянах, в чьей семье родился второй ребенок после 1 января 2018 года. Средний доход на одного члена семьи при этом не должен быть выше прожиточного минимума.

Размер выплаты будет равен сумме прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает гражданин. В каждом из них установлен свой минимум, однако примерная сумма составляет около десять тысяч рублей.

Если обратившиеся успеют написать заявление в первые полгода после рождения ребенка, выплаты будут начисляться с даты рождения малыша. А если после полугода после появления — то с момента обращения.

Кроме того, получателями средств станут беременные женщины, срок беременности которых не превышает 12 недель, и родители-одиночки, которые подтвердят это документально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого коснется индексация пенсий с 1 декабря.

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