Градский не экономил на молодой жене: «Покупаю, сколько бы ни стоило!»

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Мадлена Гришина
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В одном из своих последних интервью культовый музыкант дал понять, что он любил баловать Марину Коташенко.

Градский не экономил на молодой жене: «Покупаю, сколько бы ни стоило!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Умерший в конце ноября от инфаркта головного мозга Александр Градский при жизни редко делился подробностями семейной жизни с молодой супругой Мариной Коташенко. Но журналистам однажды все же удалось вывести композитора на личную беседу. Он рассказал, что не экономит на супруге и любит баловать любимую. Однако Коташенко по своей натуре не любительница тратить бешеные суммы на одежду.

«Марина — очень спокойный человек по части траты денег и всевозможных глупостей, которые женщин обычно окружают. Ей необязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет что-то новое: в этом уже ходила, другое надоело», — отмечал Градский.

Народный артист России восхищался стройной фигурой жены, потому, по его словам, она могла позволить себе носить как дорогие, так и обычные вещи. Все на ней смотрелось идеально. Потому в их семье завелось правило — если на Коташенко какая-то вещь сидит хорошо, то Градский покупает ее вне зависимости от цены.

«Мы придумали: если Марина надевает что-то, и я говорю: „О! Хорошо!“, тогда это покупаю, сколько бы ни стоило», — говорил он.

Кроме того, Градский всегда напоминал жене, что никто не вечен. И рано или поздно, ей придется научиться зарабатывать самостоятельно. Потому при жизни артист готовил супругу к этому.

«Это только кажется, что женщины без мужчины ничего не могут. Могут. Если ты хоть немного подготовил человека, он сам во всем разберется», — приводит слова певца издание Wday.ru.

Уход Александра Градского в ночь на 28 ноября стал шоком для всех. На прощании Коташенко не смогла сдерживать слез. Ведь вместе они прожили 17 счастливых лет. Она подарила артисту двоих сыновей. Старшему Александру — семь лет, младшему Ивану — всего три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Градский говорил на прощание Пелагее, Билану и Агутину во время записи «Голоса».

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