Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину во время записи «Голоса»

Уход из жизни Александра Градского тяжело переживают все, кто его знал — семья, друзья, коллеги… Но даже среди близкого круга есть те, для кого этот удар оказался наиболее сильным. В частности, другие члены жюри шоу «Голос»: Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. Градский предчувствовал свою смерть и будто прощался с коллегами в последнем эфире шоу.

Пелагея

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Певица неоднократно говорила, что Градский — настоящий мастер своего дела и незаменимый для шоу человек. Его опыт и отношение к музыке просто вынуждали называть его не иначе, как маэстро. А сам он был уверен, что и Пелагея - одна из немногих профессионалов, кто двигает музыку вперед.

«Вот смотришь вокруг и понимаешь, что очень мало людей (в какой-то степени, может быть, не очень большой) придерживаются тех концептуальных, для меня бесконечно важных, вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это, знаешь, как чувствую в тебе? Спасибо вам. И тебе, и твоей маме. За это отношение к музыке, которое вы развиваете», — благодарил музыкант певицу.

Дима Билан

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Впервые Билан познакомился с Градским еще в 16 лет — юный певец работал с продюсером Сергеем Эйзенштейном, который продемонстрировал его талант Александру Борисовичу. Как тогда музыкант оценивал талант парня, так до недавнего времени они вместе оценивали других — невероятное развитие событий.

«Чем замечателен этот проект — что мы с первых сезонов научились брать хороших исполнителей, потрясающих и ставить их на этом этапе вместе. <…> Эта тенденция у нас сохранилась навсегда. Билан, а Билан? Молодец!» — хвалил Градский коллегу.

Леонид Агутин

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda via Russian Look

Именно Леонид Агутин отметил, что Градский не может ходить, и поинтересовался у маэстро, что же случилось. Оказалось, что после осложнений из-за перелома ноги музыканту были необходимы восстановительные тренировки — он перенес их на другие даты, чтобы никого не подвести и не переносить съемки.

«Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься. Мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги», — объяснил Градский коллеге.

Его позитивное и оптимистичное настроение передалось и Агутину, который сразу успокоился. Чуть позже он написал Градскому сообщение, в котором пожелал ему скорейшего выздоровления — оно осталось без ответа. Навсегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как другой заслуженный коллега грустит об уходе Градского — Лев Лещенко считает его примером того, как нужно прожить жизнь.