Умер известный артист Сергей Крылов
Написавший больше ста песен бард скончался в возрасте 80 лет.
Фото: liveinternet.ru
Умер известный бард Сергей Крылов. Написавший больше ста песен артист скончался в возрасте 80 лет. Его не стало 30 ноября, однако известно об этом стало только 5 декабря.
Как пишет KP.RU, Сергей Крылов вплоть до последних дней устраивал и вел бардовские фестивали по всей стране от Калининграда до Камчатки.
Сергей Крылов за всю жизнь написал более ста композиций, вошедших в историю советского и российского бардовской творчества. Среди них — «Песня о маленьком трубаче» и ставшая народной «Зимняя сказка».
Сергей Крылов отучился на физика-ядерщика, в начале 60-х по этой специальности окончил физфак МГУ имени Ломоносова, кроме того защитил степень кандидата физико-математических наук. Долгие годы он работал в академическом Институте физики, затем научным редактором издательства «Высшая школа». Однако больше всего его интересовала поэзия песни.
Причина смерти Сергея Крылова пока не сообщается.
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