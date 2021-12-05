Умер известный артист Сергей Крылов

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Алиса Маркова
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Написавший больше ста песен бард скончался в возрасте 80 лет.

Умер известный артист Сергей Крылов

Фото: liveinternet.ru

Умер известный бард Сергей Крылов. Написавший больше ста песен артист скончался в возрасте 80 лет. Его не стало 30 ноября, однако известно об этом стало только 5 декабря.

Как пишет KP.RU, Сергей Крылов вплоть до последних дней устраивал и вел бардовские фестивали по всей стране от Калининграда до Камчатки.

Сергей Крылов за всю жизнь написал более ста композиций, вошедших в историю советского и российского бардовской творчества. Среди них — «Песня о маленьком трубаче» и ставшая народной «Зимняя сказка».

Сергей Крылов отучился на физика-ядерщика, в начале 60-х по этой специальности окончил физфак МГУ имени Ломоносова, кроме того защитил степень кандидата физико-математических наук. Долгие годы он работал в академическом Институте физики, затем научным редактором издательства «Высшая школа». Однако больше всего его интересовала поэзия песни.

Причина смерти Сергея Крылова пока не сообщается.

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