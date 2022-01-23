Назван витамин для избавления от головокружения

Южнокорейские ученые нашли способ избавления от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ). Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные о состоянии 957 пациентов, страдавших от головокружения и проходивших физиотерапевтическое лечение. Добровольцев разделили на две группы, первым давали два раза в день витамин D и кальций, а вторым плацебо.

Оказалось, что у пациентов из первой группы снизилась частота случаев головокружения на 24%.

По словам ученых, это очень хороший результат, так как ранее повлиять на ДППГ можно было только при регулярных процедурах в больнице.

«Наше исследование показывает, что прием кальция и витамина D — это недорогое лечение с минимальной вероятностью возникновения побочных эффектов», — указал один из авторов работы доктор Ким Джи Су.

ДППГ представляет собой повторяющиеся головокружения, которые проявляются при изменении положения головы. Это самое распространенное заболевание вестибулярного аппарата. Женщины им болеют чаще, чем мужчины.

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