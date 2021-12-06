Ольга Орлова рассказала об отношениях между сыном и новым мужем

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, как сын относится к ее новому мужу. По словам знаменитости, между мужчинами не возникло никакого недопонимания: они отлично ладят. Об этом она написала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Очень (сын рад за меня — Прим. ред.). У них прекрасные отношения», — написала артистка.

На днях ведущая «Дома-2» поделилась радостной новостью: она вышла замуж за своего возлюбленного. Расписались они еще в сентябре, но держали это событие в тайне, не решаясь поделиться им.

Instagram @olgaorlova1311

Влюбленные не стали тратиться на дорогущую свадьбу: отметили в тихо, вдвоем. Избранником звезды стал бизнесмен по имени Валерий, который старше экс-участницы «Блестящих» на десять лет.

«Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива!» — делилась знаменитость.

Наследника Артема Орлова родила от предпринимателя Александра Карманова, с которым встречалась в начале «нулевых». С экс-возлюбленным она рассталась в 2004, поддерживала контакт ради общего ребенка, напоминает StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова перестала любить свои дни рождения. Певица отметила 44-летие и призналась, с возрастом воспринимать именины как праздник ей стало сложнее.