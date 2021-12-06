О смерти главного редактора Royal Cheese сообщили его друзья в соцсетях.

Умер журналист Василий Быков

Фото: Facebook @vasya.bykov.7

Главный редактор Royal Cheese, эксперт в сфере гастрономии, журналист Василий Быков скончался в Москве. О трагедии стало известно от друзей мужчины. Скорбные посты знакомые журналиста разместили на своих страницах в Facebook.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах», — написал Александр Пигарев.

«Вася, ты был невероятный кладезь легенд гастрономической жизни. Покойся с миром. Буду скучать по твоему острому глазу», — призналась Наталия Сафронова.

Не смогла пройти мимо трагедии и Ксения Собчак.

«Умер журналист Вася Быков», — написала она в Telegram-канале.

Причина смерти журналиста, а также дата и место прощания пока не уточняются.

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