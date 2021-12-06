Дмитрий Исхаков отказался от иска к Полине Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков отказался от иска к бывшей жене Полине Гагариной Соответствующую информацию 5-tv.ru предоставил адвокат певицы Филипп Рябченко.

«Исхаков отказался от иска. Производство по делу прекращено», - уточнил правозащитник.

Ранее Ихаков направил в суд иск с целью установить порядок общения с их общей с Гагариной дочкой Мией и сыном артистки от первого брака Андреем. Фотограф относился к мальчику как к родному ребенку, однако со временем их отношения охладели.

Ранее Дмитрий Исхаков открыто утверждал, что вероятность его свидания с Мией полностью зависит от настроения мамы. Сам-то он в любую свободную минуту готов мчаться к девочке, вот только Полина Гагарина не всегда к этому расположена. Кроме того, она отказалась лично общаться с фотографом, переложив ответственность за все переговоры на адвокатов.