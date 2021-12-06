Страница в Instаgrаm и профиль Dоtа 2 детям? Как наследуются аккаунты в соцсетях

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 001

Звездный адвокат Жорин рассказал, как наследуются аккаунты в соцсетях

Страница в Instаgrаm и профиль Dоtа 2 детям? Как наследуются аккаунты в соцсетях

Фото: Depositphotos / GaudiLab

Многие пользователи развили в соцсетях прибыльный бизнес и теперь озабочены тем, как передать его детям.

Аккаунт в соцсети может считаться таким же продуктом творческой деятельности, как изобретение, произведение науки, литературы и искусства. Можно ли в таком случае унаследовать его? На этот вопрос специально для 5-tv.ru ответил звездный адвокат Сергей Жорин.

«По действующему законодательству аккаунт в социальной сети Instagram не является объектом интеллектуальной собственности. И если наследодатель при жизни успешно продавал через него панкейки или свою линию одежды, но не позаботился о том, кому передать пароли и доступ в случае смерти, то наследники вряд ли смогут продолжить бизнес на том же аккаунте», — объяснил юрист.

Чтобы наследники не лишились налаженного бизнеса в соцсети, наследодатель может составить завещание и указать в нем пароль и логин от своего аккаунта. Тем самым он упростит жизнь наследникам и позволит им зарабатывать на своем детище, отмечает Жорин.

Аналогичным образом, по словам адвоката, могут поступить игроки Dota 2 и других компьютерных игр. В завещании они могут передать в наследство детям аккаунт от любимой игры с полным набором скинов для персонажа.

«Также в завещании можно предусмотреть порядок ведения аккаунта в социальной сети. Может, вы захотите, чтобы наследник после вашего ухода закрыл аккаунт с траурной меткой, либо можно указать, в течение какого времени наследник может пользоваться аккаунтом, а когда должен удалить его», — добавил Жорин.

Он подчеркнул, что если пользователь не оставит завещания или пароля и логина от своего аккаунта, то запросить их у службы поддержки соцсетей не получится согласно закону «О связи». Все платформы предупреждают, что не предоставляют доступ к аккаунтам после смерти владельца.

Ранее Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, как не выполнять условия брачного договора при разводе.

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