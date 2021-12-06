Ирина Грибулина поделилась собственной версией трагедии с Мариной Хлебниковой

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Алексей Хитров
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Композитор раскрыла ранее неизвестный факт о пострадавшей артистке.

Ирина Грибулина поделилась собственной версией трагедии с Мариной Хлебниковой

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Композитор Ирина Грибулина не верит в основную версию пожара в квартире Марины Хлебниковой, согласно которой певица якобы уснула с зажженной сигаретой на диване.

«Обычно в постели курят мужики — на диване, у телевизора. Марина не курила в постели», — заявила подруга певицы в эфире НТВ.

При этом Грибулина поделилась своей версией случившегося. По ее словам, Хлебникова страдала депрессией, в которую впала после смерти супруга Антона Логинова. У певицы начались проблемы со сном, из-за чего она начала принимать снотворное. В день, когда случился пожар, Хлебникова как обычно приняла таблетки и крепко уснула, поэтому и не смогла покинуть горящую комнату, считает композитор.

Ирина Грибулина также опровергает слухи, что у Марины Хлебниковой были проблемы с алкоголем. Ранее певица Наталья Штурм также заявила, что звезда 90-х не злоупотребляла горячительным.

Между тем причина пожара в квартире Хлебниковой доподлинно не установлена. Предположительно, певица в состоянии алкогольного опьянения могла уснуть с зажженной сигаретой в руке, что и привело к возгоранию. По другой версии огонь возник из-за короткого замыкания. Пожар произошел 18 ноября, в результате чего артистка получила сильнейшие ожоги и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о прогнозах медиков на выздоровление певицы Марины Хлебниковой.

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Пожар в квартире Марины Хлебниковой
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