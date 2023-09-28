Непростой период: как Марина Хлебникова восстанавливалась после пожара

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 10 0

Певица Марина Хлебникова долго восстанавливалась после пожара

Непростой период: как Марина Хлебникова восстанавливалась после пожара

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Несмотря на случившееся, Марина сохраняет позитив.

Марина Хлебникова пережила в 2021 году пожар, который произошел в ее квартире. От огня пострадала, процесс восстановления был долгим. Об этом сообщает портал utro.ru.

Известно, что во время пожара Хлебникова спала. К счастью, ее дочь и родители не пострадали. А вот певице впоследствии пришлось делать пересадку кожи из-за множественных ожогов, поскольку возгорание произошло именно в ее комнате.

Помимо этого артистка получила отравление угарным газом. Хлебниковой пришлось пережить искусственную кому. Для поддержания жизни ей потребовалось подключение к искусственной вентиляции легких.

Несмотря на все невзгоды, Марина по-прежнему сохраняет позитивный настрой и старается не отчаиваться, гладя в будущее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хлебникова показала свою внешность после пожара.

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