Скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Арнольд Сергеевич умер на 88-м году жизни.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
Отец известной эстрадной певицы Марины Хлебниковой Арнольд Хлебников умер от остановки сердца, сообщает издание ИА REGNUM. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Арнольд Сергеевич скончался два дня назад на 88-м году жизни, но о его смерти стало известно только сегодня. Тело отца звезды нашли в квартире в районе Северное Бутово. Врачи скорой помощи, которых вызвали близкие, уже не могли спасти жизнь пенсионера, он скончался до их приезда.
Последние годы Арнольд Сергеевич почти не мог ходить, поэтому был лежачим больным. Здоровье мужчины могло ухудшиться после пожара в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в 2021 году.
Возгорание в квартире, где Хлебникова жила с мужем и дочерью, произошло 18 ноября 2021 года. Тогда пламя охватило десять квадратных метров комнаты, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, а выписали 11 января 2022-го.
Ранее 5-tv.ru писал, что Хлебникова показала свою внешность после пожара.
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