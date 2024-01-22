Болезнь сломила? Певец Айвазов раскрыл правду о проблемах со здоровьем Хлебниковой

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 164 0

Певец Александр Айвазов поддержал приостановившую карьеру Марину Хлебникову

Фото, видео: Евгений Стукалин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Больше двух лет назад звезда 90-х перенесла пластическую операцию на лице из-за пожара, а теперь, по слухам, артистку мучают боли в ногах.

После пережитого пожара в квартире матери звезда сцены 90-х Марина Хлебникова предпринимала несколько попыток вернуться на отечественную эстраду. Знаменитость выступала на частных корпоративах, соглашалась на съемки на федеральных каналах и приняла участие в мероприятии радио. Одно из последних таких появлений Хлебниковой в декабре на закрытом корпоративе наделало немало шуму: ожидалось, что певица совершит грандиозный камбэк, но надежды не оправдались.

Уже в январе в СМИ появились слухи о возможных проблемах звезды со здоровьем. Поговаривали, что Хлебникова страдает от сильных болей в ногах, обострившихся на фоне пережитых потрясений. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru на дискотеке «Суперстар» певец и композитор Александр Айвазов и близкий друг артистки раскрыл правду о самочувствии знаменитости, подчеркнув: у Хлебниковой имеются собственные, мало кому известные мотивы не появляться на публике. О них он ничего не знает и сам.

«Видел ее месяц назад, мы с ней вместе выступали на «Легендах «Ретро FM». Она в нормальной форме, просто уже не девочка, к сожалению. Если у нее есть возможность, она всегда выступает, работает. У нее есть свои сложности какие-то, но я об этом тоже ничего не знаю. Если бы знал об этом, то никогда не раскрыл бы», — категорично заявил он.

По словам Айвазова, за последнее время Хлебникова преодолела большой путь на пути к славе и успеху. Временное затишье в карьере и предпосылки к этому решению — личный секрет знаменитости, делиться которыми он не будет из этических соображений.

«Это моя подруга, которую я знаю с 1987 года. Она мне многим помогла, я с ней занимался вокалом. Она умница большая. У нее был долгий путь, он очень странный для артиста. Это ее право», — подметил он.

По словам Айвазова, сейчас Хлебникова чувствует себя чуть лучше, чем некоторое время назад, но «следы депрессии присутствуют».

«Зная ее волю и силу, она сможет справиться. Она достаточно разумный человек, чтобы справиться со всем этим. Вся ее сложная история — это глубоко личное», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, куда и почему пропала звезда 90-х Марина Хлебникова.

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