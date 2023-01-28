Сильно исхудала и прикрыла голову: Хлебникова показала свою внешность после пожара
Марина Хлебникова сильно похудела после пожара
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Последнее время артистка публиковала лишь архивные снимки. Сейчас же она все-таки решила перестать скрывать лицо и фигуру.
Пострадавшая от пожара певица Марина Хлебникова порадовала поклонников свежим снимком. Интернет-пользователи были удивлены, ведь последнее время артистка публиковала в социальной сети лишь архивные снимки, а, выходя в свет, надевала парик и перчатки.
На новом снимке, опубликованном WomanHit, она запечатлелась в магазине, надев широкополую шляпу и блестящий кардиган. Поклонники отметили, что Хлебникова заметно похудела. Некоторые восхитились стройностью, другие же посчитали, что певица уже на грани анорексии.
К слову, беда в жизни Хлебниковой произошла 18 ноября 2021 года. В ее квартире случился пожар. В тот момент певица спала. Помимо нее в доме находились дочь Доминика и пожилые родители. Они серьезно не пострадали, так как эпицентр возгорания случился в комнате звезды. С множественными ожогами и отравлением угарным газом певицу доставили в НИИ Склифосовского. По словам врачей, ее трудно было узнать. Исполнительницу ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Впоследствии ей пересадили кожу.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как мужчина спас ребенка из полыхающего дома в Махачкале.
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