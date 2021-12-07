Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба задержан правоохранителями Петербурга по подозрению в убийстве 1993 года.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники, следствие называет его заказчиком преступления, цель которого была доказать свою преданность тогда влиятельному в Северной столице криминальному авторитету Косте Могиле (Константину Яковлеву — Прим.ред), прозванного в свое время «крестным отцом» города на Неве.

Убийство криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу «Кувалда» произошло во дворе дома на улице Фрунзе в Московском районе Петербурга. Вместе с ним погиб сержант милиции Кирилл Угольников. 16 августа 1993 года, находящиеся в кустах мужчины расстреляли автомобиль, в котором они находились.