Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности

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Светлана Шевченко
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Следствие называет Владимира Кулибабу одним из основных бригадиров группировки «крестного отца» Северной столицы Кости Могилы.

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности

Фото: РИА Новости / Вадим Жернов

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба задержан правоохранителями Петербурга по подозрению в убийстве 1993 года.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники, следствие называет его заказчиком преступления, цель которого была доказать свою преданность тогда влиятельному в Северной столице криминальному авторитету Косте Могиле (Константину Яковлеву — Прим.ред), прозванного в свое время «крестным отцом» города на Неве.

Убийство криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу «Кувалда» произошло во дворе дома на улице Фрунзе в Московском районе Петербурга. Вместе с ним погиб сержант милиции Кирилл Угольников. 16 августа 1993 года, находящиеся в кустах мужчины расстреляли автомобиль, в котором они находились.

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