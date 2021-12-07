Чем известен подозреваемый в организации убийства бандита «Кувалды» Кулибаба?

Задержанный бывший президент Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба, которого подозревают в убийстве 30-летне давности, уже становился фигурантом уголовных дел. 5-tv.ru рассказывает, чем известен спортивный функционер.

Родившийся в 1969 году Владимир Кулибаба получил образование в Национальном институте физической культуры имени Лесгафта. Президентом Федерации вольной борьбы Петербурга кандидат в мастера спорта стал в 2007 году, до этого в течение семи лет занимал пост вице-президента. Кроме того, в разные годы он занимался тренерской деятельностью, был советником Олимпийского комитета России, вице-президентом Академии национальной безопасности, учредителем СПБ ТПО Профсоюза «Профспорт» и спортивного клуба «Орленок». На протяжение карьеры он не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

В ноябре 2010 года Кулибабу арестовали вместе с предполагаемыми сообщниками по обвинению в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Инцидент произошел в апреле 2008 года в центре Петербурга возле дома на Фурштатской улице. Наемный убийца подошел к припаркованному авто, за рулем которого сидел Чечель, и расстрелял его в упор. Тот скончался от полученных ранений. Киллера задержали по горячим следам.

По версии следствия, Кулибаба для организации убийства Чечеля договорился с Александром Дружиным. В награду ему обещали 50 тысяч долларов. Кроме того, предполагалось, что в качестве пособника Кулибаба привлек своего охранника Олега Гырзина. Дружинин же нанял своего знакомого Николая Борисова, который представил машину для доставки исполнителя преступления. Через два года слушаний присяжные признали Кулибабу и Борисова невиновными. Дружинин был приговорен судом к 20 годам лишения свободы за совершение этого и других преступлений. Гырзин полностью признал свою вину, раскаялся и оказал содействие следствию, в связи с чем получил восемь лет условного лишения свободы.

7 декабря Владимира Кулибабу вновь задержали, но уже по подозрению в преступлении 30-летней давности. По одной из версий, речь может идти о погибшем в 1993 году бандите Игоре Савине по прозвищу Кувалда. В 1993 году он пытался организовать покушение на другого криминального авторитета Константина Яковлева — Костю Могилу, которого называли «крестным отцом» Северной столицы». Следствие считает Кулибабу заказчиком убийства Савина — так спортсмен якобы хотел доказать свою преданность Могиле.

Ранее 5-tv.ru написал о том, как в октябре столичные правоохранители задержали рецидивиста, подозреваемого в распространении призывов к насилию в отношении представителей полиции и убийствам.