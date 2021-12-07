Какие признаки подскажут, что мужчина хорош в постели

Параллели между мужчиной и его сексуальностью можно проводить бесконечно. Существует целая масса способов определить его способности в постели, его чувственность и страстность. Однако есть гораздо более простой метод для определения «параметров» — физиологические особенности. Специалисты центра семейного и сексуального образования Secrets решили выяснить, что о потенциале мужчины может рассказать его тело.

Ноги

Размер ноги - один из самых значимых показателей для определения размера полового члена мужчины. О толщине органа, соответственно, может говорить ширина стопы. Соотношение длины бедра к длине ноги может многое сказать о сексуальной активности мужчины: чем длиннее у мужчины бедра, тем более активным любовником он окажется.

Лицо

Залысины и признаки облысения, как ни странно, говорят не об угасающем тестостероне в организме мужчине, а совсем наоборот — о его переизбытке. Так страстные любовники из-за огромного количества этого гормона часто начинают терять свой волосяной покров еще до 30 лет.

Нос говорит очень много о своем обладателе, но самое важное — это обратить внимание на горбинку. Этот признак свидетельствует о большой толщине мужского достоинства. Глубина и размер ямочки на подбородке может многое рассказать о половом органе вашего партнера. Согласно физиогномике, чем больше ямочка на подбородке, тем более страстным и темпераментным любовником окажется ваш избранник.

Руки

По большому пальцу можно определить размер достоинства мужчины. Всего лишь стоит взять размер его большого пальца и умножить на три. Если же в области ногтя этот палец начинает расширяться, то это значит, что ваш мужчина является обладателем крупной головки члена, если палец по форме подобен ногтю, то маленькую головку стоит ожидать и от партнера.

Тело

С этим параметром все не так очевидно: некоторые утверждают, что чем выше мужчина, тем длиннее будет его член, а некоторые — что обращать внимание нужно на низкорослых мужчин, которые, как в известной поговорке, «пошли в корень», пишет WMJ.ru.

Известно, что количество волос на теле регулируется надпочечниками. Поэтому усиленная работа этих желез может способствовать раннему половому созреванию мужчины, но у любой монеты всегда две стороны. Стремительная выработка секрета может привести к раннему угасанию репродуктивной системы.

Однако не стоит принимать эту информацию за истину, а лишь использовать как рекомендацию, так как нет научных изысканий, подтверждающих реальность этих закономерностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других пяти признаках того, что мужчина хорош в постели.