Мать открывшего стрельбу в МФЦ: «Из-за какой-то ерунды притащил пистолет»

Мать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, не может поверить в произошедшее — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Тамара Петровна рассказала, что не может даже предположить, что толкнуло ее сына к совершению этого поступка.

Оказалось, в последние дни стрелок игнорировал звонки и сообщения и вел себя раздраженно. Такое со всеми бывает — но не все берут в руки оружие и стреляют в невинных людей.

«Из-за какой-то ерунды притащил пистолет. Откуда он его взял?» — не понимает безутешная мать.

Жизнь Глазова не располагала к насилию — учеба на «хорошо» и «отлично» в школе, военная служба — включая заграничные командировки, почетная пенсия…

Но 7 декабря в МФЦ «Рязанский» в Москве он открыл огонь, убив двоих и ранив четверых, включая десятилетнюю девочку. Пуля прошла насквозь, ребенка уже прооперировали — она восстанавливается.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, назвав произошедшее трагедией.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае применения огнестрельного оружия в Москве — водитель дорогого внедорожника открыл стрельбу по таксисту.