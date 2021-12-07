Мать открывшего стрельбу в МФЦ: «Из-за какой-то ерунды притащил пистолет»
Женщина не может даже предположить, что толкнуло ее сына к совершению преступления.
Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный; 5-tv.ru
Мать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, не может поверить в произошедшее — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Тамара Петровна рассказала, что не может даже предположить, что толкнуло ее сына к совершению этого поступка.
Оказалось, в последние дни стрелок игнорировал звонки и сообщения и вел себя раздраженно. Такое со всеми бывает — но не все берут в руки оружие и стреляют в невинных людей.
«Из-за какой-то ерунды притащил пистолет. Откуда он его взял?» — не понимает безутешная мать.
Жизнь Глазова не располагала к насилию — учеба на «хорошо» и «отлично» в школе, военная служба — включая заграничные командировки, почетная пенсия…
Но 7 декабря в МФЦ «Рязанский» в Москве он открыл огонь, убив двоих и ранив четверых, включая десятилетнюю девочку. Пуля прошла насквозь, ребенка уже прооперировали — она восстанавливается.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, назвав произошедшее трагедией.
Ранее 5-tv.ru писал о другом случае применения огнестрельного оружия в Москве — водитель дорогого внедорожника открыл стрельбу по таксисту.
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