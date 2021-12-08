Мужчина открыл стрельбу в МФЦ в Москве и убил двух человек: главное

Московского полицейского старшего лейтенанта Домолаева представят к награде за то, что он безоружный задержал мужчину, напавшего на МФЦ. Тот из пистолета убил охранника и администратора, и ранил четверых посетителей. Еще у него с собой был охотничий нож. Мотивы 45-летнего «неадеквата» непонятны. О его психическом состоянии, косвенно, говорит тот факт, что в МФЦ он приехал на электровелосипеде, это по сугробам то. Репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Александра Сафиулина.

Территория вокруг МФЦ оцеплена, находится под усиленной охраной. На входе стоят два бойца спецназа, из здания пока никого не выпускают. Сотрудников разместили в кабинетах, к работе уже приступили следователи и криминалисты, даже приехал автомобиль инженерно-саперного центра. Видимо, будут обследовать помещения.

А все из-за категоричного отказа надеть маску. Банальная просьба сильно задела бывшего военного Сергея Глазова, мужчина в ответ разразился тирадой о мировом заговоре и надувательстве, по его мнению, COVID-19 не существует. По некоторым данным, после первой фазы конфликта он ушел и через какое-то время явился вновь, уже подготовленным, приехал на велосипеде, несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, с двумя сумками, с ножом и пистолетом, переделанным из травматического в боевой. Ждал, когда опять спросят о маске, и открыл огонь.

«Охранник начал его выпроваживать из МФЦ, и сотрудница. Он взял и просто выстрелил в охранника», — рассказала свидетель происшествия Раиса Селихова.

Охранника знали все местные, сотрудник работал давно.

«Парня, который за стойкой стоял на ресепшене, застрелили. И охранника Алексея застрелили. Год я его точно знаю, наверное. Культурный, обходительный», — рассказала свидетель событий Прасковья Никонова.

На входе всегда находились два человека. За безопасностью следили.

«Охрана справа у них стоит всегда, дяденька какой-нибудь, слева всегда кто-то сидит. Проходишь туда дальше, там электронная очередь, тоже человек сидит», — объяснила посетитель МФЦ Татьяна Якушина.

Кому-то сегодня повезло.

«Буквально я хотел пойти сюда, чтобы выписку взять. Видите, слава Богу, что опоздал чуть-чуть», — заметил Андриян Федоров.

Уже точно известно о двух погибших, еще четверо ранены, в их числе десятилетняя девочка.

«При осмотре — огнестрельное сквозное ранение», — сообщил главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

«Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, расследование продолжается», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По нашим данным, охранник, получивший смертельное ранение, в этот момент на посту находиться не должен был. Заменил коллегу буквально на пять минут. После всего случившего стрелявший попытался скрыться. Но не успел.

«Находившийся на месте события сотрудник подразделения Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по городу Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Глава МВД уже принял решение представить того самого сотрудника, Георгия Домолаева, к награде.

«Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки, я выбежал в коридор и увидел гражданина убегающего. В сторону выхода. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием», — рассказал инспектор МВД Георгий Домолаев.

О личности задержанного известно немного. Дома у мужчины проводят обыск. По некоторым данным, с собой он принес коробку с проводами, похожую на самодельную бомбу. Не исключено, что и в квартире у него найдут взрывчатку.