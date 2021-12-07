Бредил о пандемии: хроника убийства экс-подполковником посетителей МФЦ в Москве

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Егор Измалкин
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В результате стрельбы на юго-востоке больницы погибли два человека.

Бредил о пандемии: хроника убийства экс-подполковником посетителей МФЦ в Москве

Фото: ТАСС / Белов Роман; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в МФЦ «Рязанский» в Москве

Двое посетителей МФЦ на юго-востоке Москвы стали жертвами вооруженного мужчины. Вероятно, он совершил преступление, находясь в неадекватном состоянии. 5-tv.ru рассказывает, что известно о трагедии на данный момент.

Инцидент произошел днем 7 декабря в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. К зданию на велосипеде с мотором подъехал мужчина с сумками и вошел внутрь. Ему сделали замечание из-за того, что он не надел маску, это обернулось конфликтом. Тогда злоумышленник достал пистолет и открыл стрельбу. Сотрудницы МФЦ помогли людям спрятаться в помещениях центра, некоторые попытались выпрыгнуть в окно. Дебошир попытался скрыться, однако его догнал и обезвредил сотрудник миграционной службы, а затем задержала полиция.

В результате происшествия двое мужчин погибли на месте — они были сотрудниками центра. Еще четверо человек пострадали, среди них десятилетняя девочка. Их состояние оценивается как тяжелое.

Задержанным оказался 45-летний житель Москвы, экс-подполковник армии Сергей Глазов. По данным 5-tv.ru во время инцидента он бредил, говорил о том, что пандемия началась из-за мирового заговора. В ходе досмотра у него обнаружили травматический пистолет, переделанный под боевой, нож и провода.

Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Twitter @MosSobyanin

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Преступнику может грозить высшая мера наказания — пожизненное заключение. В его квартире в настоящее время проводится обыск. Принято решение направить его на психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания подозреваемого в стрельбе в московском МФЦ.

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