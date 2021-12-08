Что известно о бывшем военном, подозреваемом в стрельбе в столичном МФЦ
В результате трагедии на первой Новокузьминской улице 7 декабря погибли два человека.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
В результате стрельбы в московском МФЦ «Рязанский» 7 декабря погибло два человека, еще четверо пострадали. Личность предполагаемого злоумышленника установлена, он задержан. По версии следствия, огонь по посетителям центра столичный житель, экс-подполковник Сергей Глазов. 5-tv.ru рассказывает, что известно о задержанном после трагедии мужчине.
Сергею Глазову 45 лет. Он родился в Пензенской области. В 1993 окончил среднюю школу, в этом же году поступил в академию ФСБ. Потом служил в СВР до 2010 года, уйдя в отставку в звании подполковника. После увольнения жил в родном регионе, затем переехал в Москву. Последние годы он не работал, получал пенсию, семьи не имел. Соседи на него никогда не жаловались.
Мать Глазова рассказала 5-tv.ru, что не может даже предположить, что толкнуло ее сына к совершению преступления. Однако, заметила она, в последние дни сын игнорировал звонки и сообщения и вел себя раздраженно.
По предварительным данным, днем 7 декабря Глазов приехал на велосипеде в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице для смены паспорта и попросил выдать талон. Его попросили надеть маску, но тот отказался. Предположительно, завязался конфликт, в результате которого мужчина распылил газ в лицо охраннику, а затем, по данным правоохранителей, достал пистолет и начал стрелять в людей. При этом он кричал, что не верит в коронавирус, и информация о нем распространяется из-за мирового заговора. Когда оружие заклинило, предполагаемый злоумышленник попытался скрыться, но его остановил сотрудник миграционной службы. Затем мужчину задержала полиция. Ему предстоит генетическая и психологическая экспертиза.
Как пишет Газета.ру, ранее рассматривалась еще одна возможная причина конфликта, спровоцировавшего стрельбу. Якобы Глазов открыл огонь не из-за просьбы надеть маску, а по иной причине — из-за коммунально спора. Он якобы имел долги за ЖКХ, поэтому управляющая компания перекрыла ему канализационные стояки. Данная версия не подтвердилась.
Ранее 5-tv.ru писал, что на месте стрельбы в столичном МФЦ «Рязанской» изъяли пистолет и десятки патронов.
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