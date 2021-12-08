Почему спать ногами к двери считается плохой приметой

|
Артем Зайцев
1 656

Различные духовные практики по-разному трактуют значение и опасность такого способа сна.

Почему спать ногами к двери считается плохой приметой

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Многие из нас слышали такую примету, что спать ногами к двери — это плохая примета. Однако мало кто задумывался почему. Ответ же кроется в истории различных духовных практик.

История возникновения поверья

В славянской и скандинавской мифологии дверь всегда была символом связи с потусторонними мирами. Да и сну во многих сказаниях приписывали мистическую основу, наделяли его магическими свойствами. Люди верили, что во сне душа покидает физическое тело, а дверь препятствует возвращению души обратно.

Фэн-шуй же считает, что через дверь утекает энергия человека. Поэтому, согласно этой практике, крайне опасно спать ногами, обращенными к двери. В дополнение к этому даосское учение советует располагать правильные вещи в нужных зонах — так позитивная энергия будет циркулировать в помещении, а негативная сойдет на нет.

Восточные практики просто считают, что сон «ногами к двери» сделает с утра вас вялым и истощенным.

Мнение психологов

Психологи не видят ничего плохого в таком расположении. Однако они отмечают, что сон перед дверью способен спровоцировать неожиданную реакцию: человек может испугаться, что перед ним находится дверь. Особенно тревожно человек может себя ощутить, если проход между комнатами будет открыт — ненароком начнут появляться мысли о призраках и зловещей энергии, пишет Rsute.

В любом случае человек сам определяет куда ему ставить кровать и в каком положении спать. Если вы приверженец различных духовных практик, тогда вам стоит избегать циркуляции негативных энергетик, а если вас не пугает подобное, тогда кровать можно располагать где угодно — главное, чтобы не продуло от сквозняка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и почему нельзя желать «спокойной ночи».

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.14
0.47 83.71
0.60
Строим планы и рисуем стратегии: китайский совет дня на среду, 8 декабря

Последние новости

10:22
Подруга звезды «Кадетства» Елены Захаровой впервые показала ее дочь
10:18
Тест: Угадай роковых женщин по описанию
10:15
Умер экс-тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула
10:07
Япония высказалась о возможном бойкоте ОИ-2022 в Пекине
10:02
Китайские ученые сумели сфотографировать штамм «омикрон»
9:57
Новую мощную электроподстанцию открыли в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа