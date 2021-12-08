Почему спать ногами к двери считается плохой приметой

Многие из нас слышали такую примету, что спать ногами к двери — это плохая примета. Однако мало кто задумывался почему. Ответ же кроется в истории различных духовных практик.

История возникновения поверья

В славянской и скандинавской мифологии дверь всегда была символом связи с потусторонними мирами. Да и сну во многих сказаниях приписывали мистическую основу, наделяли его магическими свойствами. Люди верили, что во сне душа покидает физическое тело, а дверь препятствует возвращению души обратно.

Фэн-шуй же считает, что через дверь утекает энергия человека. Поэтому, согласно этой практике, крайне опасно спать ногами, обращенными к двери. В дополнение к этому даосское учение советует располагать правильные вещи в нужных зонах — так позитивная энергия будет циркулировать в помещении, а негативная сойдет на нет.

Восточные практики просто считают, что сон «ногами к двери» сделает с утра вас вялым и истощенным.

Мнение психологов

Психологи не видят ничего плохого в таком расположении. Однако они отмечают, что сон перед дверью способен спровоцировать неожиданную реакцию: человек может испугаться, что перед ним находится дверь. Особенно тревожно человек может себя ощутить, если проход между комнатами будет открыт — ненароком начнут появляться мысли о призраках и зловещей энергии, пишет Rsute.

В любом случае человек сам определяет куда ему ставить кровать и в каком положении спать. Если вы приверженец различных духовных практик, тогда вам стоит избегать циркуляции негативных энергетик, а если вас не пугает подобное, тогда кровать можно располагать где угодно — главное, чтобы не продуло от сквозняка.

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