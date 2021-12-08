Врач оценила опасность и последствия «голодной» диеты Баскова

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Анна Павлова
Эксклюзив 3 293

Диетолог рассказала об опасности интервального голодания для Баскова

Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov; 5-tv.ru

«Золотой голос» российской эстрады признался, что похудеть ему помогла особая методика. Может ли она навредить звезде?

Российский певец Николай Басков признался, что худеет с помощью интервального голодания. Знаменитость уже сбросил несколько килограммов и преобразился до неузнаваемости.

Специально для 5-tv.ru главный диетолог Петербурга, доцент кафедры гигиены питания Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова Лариса Мосийчук рассказала, есть ли опасность для здоровья от голодания и каких последствий от него ждать.

По словам специалиста, голодание подходит не всем. Быть осторожными стоит людям с хроническими заболеваниями и людям с нарушением обмена веществ. Если жалоб и противопоказаний нет, диета не навредит.

При этом эксперт призвала разделять понятия интервального голодания и интервальной диеты.

«Диета — это ограничение приема того или иного приема пищи или продуктов питания, а голодание — это когда мы просто не принимаем пищу. Мы спим ночью — это тоже интервальное голодание», — пояснила врач.

Голодание на протяжении 12 часов не несет в себе опасности, заверила диетолог. Большую часть этого времени человек спит и не ест, и это нормально. Также риска для организма не принесет голодание с интервалом в 16 часов, которое отводится на голодание, и восемь — на еду.

Говоря о диете Николая Баскова диетолог подчеркнула, что с ее помощью артист не только похудеет, но и укрепит здоровье.

«Это система зигзагом, ничего плохого здесь нет, ничего не случится. Если через 16 часов он работает, восемь спит, просыпается и ест. Ничего плохого с его организмом не случится кроме того, что он оздоровится», — считает Лариса Мосийчук.

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