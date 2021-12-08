Актер из «Ликвидации» Максим Дрозд показал фото из больницы в бинтах

Актер Максим Дрозд, известный зрителям по ролям в популярных телесериалах «Ликвидация» и «Гаишники», шокировал поклонников снимком в окружении врачей. На днях артист прилетел в Петропавловск по работе и ничто не предвещало беды.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказал, что получил производственную травму, но от подробностей воздержался.

«Огромное спасибо бригаде врачей травмпункта за заботу и оказанную помощь! Радушные, отзывчивые, теплые, профессиональные люди с чувством юмора. Спасибо! Производственная травма», — признался актер.

Instagram @maxdrozd

В комментариях сообщение Дрозда вызвало настоящий переполох. Поклонники недоумевают, что же произошло с харизматичным актером в Казахстане, ведь судя по фото во время вылета он был настроен очень позитивно, привычно шутил и даже опубликовал в соцсети фото в оранжевых носочках - они, по словам звезды, отличают VIP-пассажиров, которым на борту полагается «шампанское, клубника, экзотические фрукты и личная стюардесса».

«Господи, что случилось? Берегите себя»;

«Только в оранжевых носочках были, уже в бинтах»;

«Макс, а что случилось?», — завалили Дрозда вопросами.

Однако подробного рассказала поклонники так и не дождались, так как пострадавший решил ограничиться лаконичной констатацией факта.

«Все уже хорошо», — поспешил успокоить встревоженных поклонников артист.

Актер Максим Дрозд родился 11 марта 1968 года в Одессе, в семье украинского актера Георгия Дрозда. В юном возрасте решил пойти по стопам отца. В 1993 году окончил Школу-студию МХАТ.

Был ведущим программы «Верните мне маму». В его фильмографии более 40 киноработ. Снимался в таких сериалах, как «Наружное наблюдение», «Ликвидация», «Проклятый рай», «Гаишники».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о проблемах со здоровьем.