Как преодолеть лень и эмоциональность мальчика-Рака, подобрав ему счастливое имя

На поведение и судьбу людей, родившихся с 22 июня по 22 июля, влияют Луна и Юпитер. Спутник Земли благотворно влияет на своих любимчиков, однако, для полного счастья, мальчиков-Раков стоит называть определенными именами, какими — в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Под знаком Рака появляются на свет люди, окруженные ореолом таинственности. Созвездие рождает представителей сильного пола, которые показывают себя очень чувствительными и эмоциональными. Эти качества очень пригождаются детям Луны в профессиональной деятельности: из них получаются самые хорошие психологи, а также исследователи и ученые.

Тем не менее, мальчикам, родившимся под «крылом» водной стихии, необходимо помогать: их уязвимость обусловлена влиянием сразу нескольких планет.

«Несмотря на сильные Луну и Юпитер, оказывающих поддержку в течение жизни, в зоне своей слабости находятся Марс и Сатурн. Красная планета управляет активностью, а Сатурн — чувством долга», — охарактеризовала эксперт астрологические аспекты Раков.

Негативные стороны, которые могут проявиться при неправильном имянаречении мальчиков, рожденных с 22 июня по 22 июля, могут помешать им добиться успеха и стать счастливыми. Это лень и безответственность.

Чтобы победить мешающие черты характера, мальчиков-Раков необходимо давать традиционные короткие имена, сочетающиеся с энергиями Луны и Юпитера: Иван, Федор, Илья, Павел.

Если называть малыша-Рака длинным, громоздким именем, своего рода вычурным, то они легко превратятся в ленивых мужчин, которые мало к чему будут стремиться и, соответственно, не смогут достичь тех высот, которые дарят им звезды.

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