Что именно случилось со спортсменкой, пока неясно.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина напугала подписчиков снимком с катетором. Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото видно, что звезда явно плохо себя чувствует. У нее поникший взгляд, несчастная гримаса и болезненный цвет лица. К предплечью звезды прикреплен катетер, к которому, как правило, присоединяют капельницу и вводят препараты в организм.

«Бывают дни… главное не нарушить график съемок, репетиций и шоу», — с явным разочарованием написала она.

В комментариях Тотьмянину поддержали коллеги и друзья. Дрессировщик Эдгард Запашный отметил, что накануне вечером летел одним самолетом с супругом спортсменки Алексеем Ягудиным — тот явно был очень расстроен из-за плохого самочувствия любимой жены.

Instagram @tatianatotmyanina

Свои слова поддержки также выразили Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев.

«Выздоравливай, дорогая!»;

«Танюша, здоровья!» — написали они, сопроводив свои комментарии милыми сердечками.

Что стало причиной резкого ухудшения здоровья знаменитости, неизвестно. Подписчики звезды выразили беспокойство за нее и пожалели как можно скорее оказаться дома в кругу близких и родных.

«Танечка! Будьте здоровы, остальное неважно! Вы нужна себе и своей семье, а всем остальным вы ничего не должны!»;

«Самое главное — здоровье»;

«На вашем лице так и написана боль. Держим за вас кулачки», — отметили юзеры.

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