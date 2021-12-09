Тяжелобольному Данилко придется выступить на новогоднем фестивале в Дубае

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Егор Измалкин
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Верка Сердючка выйдет на сцену под после боя курантов.

Тяжелобольному Данилко придется выступить на новогоднем фестивале в Дубае

Фото: ТАСС / Синдеев Владимир

Украинский актер Андрей Данилко планирует выступить в образе Верки Сердючки в новогоднюю ночь в Дубае. Об этом StarHit.ru рассказал организатор фестиваля Big Art Festival Максим Берин. По его словам, договариваться насчет выступления пришлось с артистом за полтора года.

«На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны», — сообщил он.

В течение последних лет в сети часто появлялись новости о состоянии здоровья Данилко. Он не отрицал, что борется с недугом, из-за которого мучается от бессонницы. Его директор рассказывал, что речь идет о гормональном сбое.

«Сейчас Данилко в прекрасном настроении, в прекрасном состоянии духа, много работает и с нетерпением ждет приезда к нам», — пояснил Берин.

На сцену Данилко выйдет сразу после боя курантов, а после выступления останется в Дубае еще на несколько дней, чтобы отдохнуть и набраться сил. Что касается гонорара, то Берин назвал это удовольствие очень дорогим. Одни билеты обойдутся желающим потанцевать под Сердючку в две-три тысячи евро.

Как писал 5-tv.ru, Андрей Данилко назвал три причины отказа от выступлений в России.

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