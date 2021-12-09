Бояков рассказал, что стало с Дорониной: «Давно не выходит на улицу»

Бывший худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков высказался о состоянии почетного директора театра Татьяны Дорониной в интервью сайту KP.RU — он не знает, сможет ли заслуженная артистка СССР вернуться к творческой деятельности на своем посту.

«Ее помощники говорят, что она давно не выходит на улицу. Но и до моего прихода в театре она не появлялась там месяцами», — поделился Бояков.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бояков также выразил свое мнение об идее объединения МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова — ходят слухи об объединении двух крупных театров под новым художественным руководством. В числе тех, кто может занять начальственный пост после объединения называют Никиту Михалкова, Владимира Машкова, Евгения Миронова… Бояков уверен — тот, кому это пришло в голову, меньше всего думает о театре.

«Те, кто думают об объединении, меньше всего думают о театре и его художественной политике. Потому что более разных театров, чем МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького, найти невозможно. Кто-то очень хочет построить театральный Газпром», — жестко высказался Бояков.

Режиссер также рассказал о планах создать собственный театр — его название будет объявлено в январе, а основная концепция будет продолжать творчество Боякова в МХАТ имени Горького.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах Владимира Кехмана переименовать МХАТ имени Горького — Бояков расценил это, как «очередную некомпетентность» со стороны директора театра.