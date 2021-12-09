Бояков рассказал, что стало с Дорониной: «Давно не выходит на улицу»

|
Артем Решетов
1 956

Звезда служила в МХАТе 30 лет, а после три года провела вдали от своего «второго дома».

Бояков рассказал, что стало с Дорониной: «Давно не выходит на улицу»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Бывший худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков высказался о состоянии почетного директора театра Татьяны Дорониной в интервью сайту KP.RU — он не знает, сможет ли заслуженная артистка СССР  вернуться к творческой деятельности на своем посту.

«Ее помощники говорят, что она давно не выходит на улицу. Но и до моего прихода в театре она не появлялась там месяцами», — поделился Бояков.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бояков также выразил свое мнение об идее объединения МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова — ходят слухи об объединении двух крупных театров под новым художественным руководством. В числе тех, кто может занять начальственный пост после объединения называют Никиту Михалкова, Владимира Машкова, Евгения Миронова… Бояков уверен — тот, кому это пришло в голову, меньше всего думает о театре.

«Те, кто думают об объединении, меньше всего думают о театре и его художественной политике. Потому что более разных театров, чем МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького, найти невозможно. Кто-то очень хочет построить театральный Газпром», — жестко высказался Бояков.

Режиссер также рассказал о планах создать собственный театр — его название будет объявлено в январе, а основная концепция будет продолжать творчество Боякова в МХАТ имени Горького.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах Владимира Кехмана переименовать МХАТ имени Горького — Бояков расценил это, как «очередную некомпетентность» со стороны директора театра.

-9° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.60
-0.25 83.34
-0.02
Любовь или долги? Как изменит судьбы людей ретроградная Венера в декабре...

Последние новости

17:13
Самый быстрый холодец: уникальный рецепт традиционного блюда от шеф-повара Емельяненко
17:04
Хирург Бабаян оценил шансы Хлебниковой вернуть лицо: «Прогноз нехороший»
17:01
«Зенит» или «Динамо»: кто станет зимним чемпионом РПЛ?
16:51
Диетологи назвали продукты, способные снизить риск возникновения тромбов
16:42
Чревато смертью: какие синяки на теле укажут на страшные болезни?
16:36
Путин указал на необходимость учить мигрантов языку и законам России

Сейчас читают

Любовь или долги? Как изменит судьбы людей ретроградная Венера в декабре и январе
Тромбоз не пройдет! Названы эффективные способы разжижения крови без лекарств
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа