Бегал без трусов: очевидец рассказал, как Кузьма Сапрыкин устроил пьяный дебош

Очевидец рассказал, как пьяный актер Кузьма Сапрыкин бегал голым в Минске

Актера Кузьму Сапрыкина могли задержать в Минске из-за неадекватного поведения. Об этом журналистам Super рассказал источник.

По его данным, пьяные выходки артиста из-за расставания с поэтессой и диджеем Ритой Авериной в ночь на 9 ноября и привлекли внимание правоохранителей.

«Вызывала милиция к себе в ГОМ (городской отдел милиции. — Прим. ред.), потому что он был в нетрезвом состоянии. Бегал голый, без трусов и майки, в микрорайоне „Минск-Мир“, где на тот момент снимал квартиру и отдыхал с друзьями. Еще сказал: „Я расстался с Ритой“. Спрашивал, знаем ли мы его», — сообщил информатор.

Кузьма Сапрыкин и Рита Аверина приняли участие в третьем сезоне шоу «Ставка на любовь». На съемках они часто ссорились, и после ухода с проекта им уже приписывали разрыв. Позже в личном блоге Аверина заявила, что их жизни “больше никак не связаны”, и отказалась комментировать скандал в Минске.

По словам инсайдера, из милиции актера отпустили из-за сильного алкогольного опьянения, бригада скорой помощи отвезла его в больницу. Поначалу дебошира никто даже не узнал, но он поспешил исправить ситуацию и заявил, что сейчас будет снимать сериал “Химкинские ведьмы” (актер снимался в этом проекте. — Прим. ред.).

«Сапрыкин показывал фак, был в неадекватном состоянии. Его никто не воспринимал всерьез», — рассказал источник.

При этом мать Кузьмы Сапрыкина Виктория категорически опровергла сообщения о задержании сына в Минске. Она заявила, что актер находится в Москве, а все новости о задержании — чистая ложь и “глупости”.

Директор артиста Наталья Гнеушева также отрицает происшествие и утверждает, что Сапрыкин работает на съемочной площадке в российской столице. Да и сам актер позже вышел на связь и сообщил, что все это не имеет никакого отношения к правде.

Прежде в прессе появилась информация, что 8 ноября актер спровоцировал конфликт в ресторане KFC и попал в изолятор временного содержания (ИВС).

Как только вышел, продолжил скандалить в другом заведении — приставал к незнакомцам и распускал руки. Ряд СМИ заявлял о возбуждении административного дела и возможном запрете на въезд в Белоруссию на пять лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.