Виляя бедрами: депутат «Яблока» показал гениталии в разгар Zoom-конференции

Государственный деятель, вероятно, забыл выключить камеру, когда пошел в ванную. Это обернулось громким скандалом.

Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин оказался очередной жертвой невыключенной камеры гаджета. Депутат во время онлайн-заседания случайно «засветил» свои гениталии. Скандальное видео уже попало в YouTube.

Как выяснилось, обидный инцидент произошел в разгар конференции, организованной в программе Zoom. Пока петербургский коллега Петлина — Борис Вишневский — говорил о каких-то серьезных вещах, «несчастный» встал и начал поправлять перед камерой брюки. Пройдет несколько секунд, и вот, «яблочник» появляется в ванной комнате, снимает всю одежду и проходит мимо включенной камеры, виляя голыми бедрами.

Как заметно в ролике, коллеги сделали вид, что не заметили Максима Петлина и его оголенных гениталий. Правда, в конце один участник конференции не мог сдержать ироничной улыбки.

Сайт URA.RU вскоре выяснил, что «яблочник» даже не догадывался о произошедшем. Он до последнего открещивался от видео, опубликованного почти во всех соцсетях.

«Я голым появился? Что за бред? Сегодня было онлайн-заседание. Вроде не помню, чтобы я там голым появлялся», — констатировал Петлин, несмотря на веские доводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что через Zoom мошенники научились следить за людьми. Как не попасться в их «лапы» — рассказали эксперты.