Суперкар для болот и трактор в 500 «лошадей»: чем удивляет промышленный форум в Санкт-Петербурге

В будущее российского машиностроения можно прямо сейчас заглянуть в Петербурге. Там проходит форум, посвященный передовым технологиям в промышленности. На стендах не просто цифры и графики, а настоящие модели, которые можно потрогать руками. Многие из них уже работают в полях и на заводах. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков одним из первых все увидел.

Здесь мощность измеряют даже не сотнями, а тысячами лошадиных сил, а точность — долями миллиметра. Компании со всей страны показывают свои машины, станки, технику: это наглядная эволюция российской промышленности.

«Кировец» К-700 в 1962-м называли символом индустриального прорыва. С двигателем мощностью 220 лошадиных сил, по тем временам невероятной, одна машина в поле заменяла три обычных трактора.

Спустя 64 года новый «Кировец» здесь, на выставке. Мощность — почти 500 лошадиных сил. В новой модели сделали упор на топливную экономичность и надежность деталей. Это по-прежнему высокотехнологичный флагман тракторостроения для самых тяжелых полевых задач.

Еще один флагман — от АвтоВАЗа. «Лада Азимут» разработана под российские дороги и погоду: клиренс 21 сантиметр, подвеска, рассчитанная на высокие нагрузки, специальные режимы для песка, снега и других условий.

Панорамная крыша — впервые в линейке АвтоВАЗа, а подогрев боковых зеркал — новинка для всего российского автопрома. Серийный выпуск модели стартовал в сентябре.

«Азимут» появится в продаже уже в этом году — скоро его увидят на дорогах страны.

Еще одно детище российских автоинженеров в дорогах вообще не нуждается. Компания из Красноярска привезла в Петербург свой новый вездеход — настоящий суперкар для болот и лесов.

«Мы сами все разрабатывали, это наша полностью разработка. У нас свое конструкторское бюро есть в Красноярске. Полностью с нуля все делаем сами», — показала руководитель коммерческого отдела компании-производителей суперкаров Марина Рудакова.

Форум стал площадкой, где технологии из лабораторий и цехов выходят на рынок. Например, машина термической резки «Енисей» — разработка сибирских конструкторов. Она режет металл с точностью до десятых долей миллиметра.

Петербург в эти дни — место встречи промышленников, министров, инженеров, где все они сверяют «Координаты-2030», так в этом году называется юбилейное 30-е пленарное заседание.

«Нам бы очень хотелось. чтобы импульс, котрый был дан за счет программного обновления станочного парка, оборудования в оборонном комплексе, чтобы он продолжился новым импульсом уже со стороны гражданских отраслей», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Координаты-2030» задают главные ориентиры — технологии, кадры, модернизация. Выставка закроется, и вся эта техника отправится работать: в поля, на стройки и заводы. Именно там эволюция промышленности и происходит — каждый день.

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