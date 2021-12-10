Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье

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Василий Заика
Эксклюзив 1 569

Трагедия произошла в Раменском городском округе.

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье

Фото: kolomnaonline.ru

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, трагический дорожный инцидент произошел на 65 километре автодороги М5 «Урал» в Раменском городском округе.

По предварительным данным, Toyota Camry, в которой находились народный избранник и его приятель влетела под фуру Renault. В результате Эвклид Зафиров и его друг скончались на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи и автоинспекторы.

5-tv.ru

Эвклид Зафиров с 2021 года находился на посту председателя совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ГИБДД назвали причины ДТП с вахтовым автобусом в Хабаровском крае.

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