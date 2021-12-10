Родные Абдулова ищут внебрачного сына актера: «Фото 14 лет пролежало в пиджаке»

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Анна Павлова
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Родственники звезды фильма «Гений» нашли снимок в его вещах с надписью от таинственной женщины по имени Оля.

Родные Абдулова ищут внебрачного сына актера: «Фото 14 лет пролежало в пиджаке»

Фото: ТАСС / Кавашкин Борис

Родные покойного Александра Абдулова ищут внебрачного сына актера. В любимом пиджаке звезды советского кино, в котором актер снимался в фильме «Гений», нашли фотографию таинственного мальчика с загадочной надписью.

«Саша, это твой сын. Оля», — только и гласит короткий текст.

Наследники знаменитого артиста пока ничего не знают о малыше: ни имени, ни возраста, ни обстоятельств его рождения. Но они искренне хотят верить, что светловолосый мальчуган на фото — их родной человек.

«Она как минимум пролежала в пиджаке 14 лет. <…> Этот мальчик может быть внебрачным сыном Саши. На мой взгляд очень похож», — рассказала журналистам сайта KP.RU супруга старшего брата актера Альбина Абдулова.

Женщина отметила, что при жизни Александр был скрытным человеком и мало рассказывал о личной жизни. Поэтому то, что он оставил в тайне имя мальчика на снимке да и само фото, не удивляет.

Альбина подчеркнула, что в семье не теряют надежды найти хоть какие-то данные о ребенке, и, возможно, он выйдет с ними на связь.

При жизни гардемарина Абдулова считали заядлым сердцеедом и ловеласом. У него были толпы поклонниц, женщины любили его за лучезарную улыбку и невероятную харизму. Самый долгий его брак — с актрисой Ириной Алферовой. Их считали одной из самых красивых пар в СССР. Вместе они прожили 17 лет, но наследников влюбленные так и не родили.

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Позднее он стал встречаться с балериной Галиной Лобановой. Но роман закончится быстро, поскольку артист встретил свою будущую жену — Юлию. Через два года они поженятся, а еще через год у Абдулова родится первая и единственная дочка Женя. Девочке не было и года, когда ее звездный отец умер от рака легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 12-летняя дочь Зудиной спасла ее от отчаяния после смерти Табакова.

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