Сосо Павлиашвили о тяжелой болезни: «Было ощущение, что я уже ухожу из жизни»

Много лет назад певец попал в аварию. Одним из последствий тяжелых травм стала эпилепсия.

Певец и композитор Сосо Павлиашвили откровенно рассказал об отчаянии, которое испытывал в борьбе с тяжелым недугом. Музыкант до сих пор удивляется, что выжил, продолжает творить и выступать, обрел семью и в ней души не чает. Но были в его судьбе и мрачные годы.

В 90-х исполнитель попал в аварию. Остался жив, но получил серьезную травму — сильно ударился головой. Как последствие у артиста развилась эпилепсия, которая мучила его еще долгих семь лет. Приступы были пугающими, иногда казалось, что очередной просто не пережить.

«Такое было ощущение, что я уже ухожу из жизни. Ничего не помогало вообще. Это я говорю с благодарностью. Потому что Бог меня отвел от многого. Это были 90-е, сумасшедшие времена. Меня могло не быть», — поделился Павлиашвили в интервью Станиславу Ярушину.

По словам певца, победить болезнь ему помогла любимая женщина Ирина Патлах. Она не бросила музыканта в трудную минуту, пережила вместе с ним нужду и стесненные условия, ведь работать в таком состоянии ему не удавалось.

«Я не знаю, какая женщина осталась бы со мной. Потому что я жил в какой-то хрущевке, не было концертов. Я был, мягко говоря, пухленький, ходил с тростью. Но не жаловался, все в себе убивал и все. Мне главное было Левану (Сын от первого брака — Прим. ред.) отослать какие-то копейки, чтобы они там не голодали», — вспоминал артист.

Ничего не испугало избранницу Павлиашвили. Несмотря на все трудности и невзгоды, она поддерживала любимого и родила ему двух дочерей — Сандру и Елизавету. Появление старшей Лизы стало чудом для папы. По его словам, неожиданно все симптомы истязавшей его болезни исчезли. Будто никогда и не было. Вскоре он сел за перо и в свет вышла песня «Помолимся за родителей».

Патлах и Павлиашвили вместе с конца 90-х, в ЗАГС не собираются, боятся спугнуть счастье. В прошлом году пара обвенчалась в церкви.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ученые нашли способ предсказать приступ эпилепсии.