Васильева защитила «альфонса»-Шаляпина: «Почему нет, если старушки не против?»

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Виктория Андреева
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Татьяна Васильева защитила способ обогащения Прохора Шаляпина за счет любовниц

Васильева защитила «альфонса»-Шаляпина: «Почему нет, если старушки не против?»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Известная актриса сожалеет о том, что талантливый певец известен только своими скандалами, но прекрасно его понимает: надо как-то выживать!

Народная артистка России Татьяна Васильева защитила певца Прохора Шаляпина от нападок хейтеров, твердящих о легкомысленности артиста. Звезда считает, что звание альфонса он может носить с гордостью — ведь женщины сами бросают богатства к его ногам. Многие бы позавидовали!

Как известно, у 38-летнего Шаляпина была не одна возрастная любовница. При том на двух из них он даже женился — российской бизнесвумен Ларисе Копенкиной и миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. К несчастью, последняя не так давно скончалась от тяжелых последствий COVID, зато у артиста осталось много денег. Он даже смог приобрести себе элитное авто за 15 миллионов рублей.

«Это его способ продвигаться. Сначала его все не принимали, мочили за то, что он „альфонс“, „со старушками“, „поубивает их ради наследства“. А почему нет, если старушки не против?» — заметила Васильева в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!»

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В заключение известная актриса добавила, что Прохор Шаляпин на самом деле является прекрасным исполнителем, вот только «не попал в струю», потому совсем не востребован. По мнению Татьяны Васильевой, голос у артиста не хуже, чем у Николая Баскова. Звезде искренне жаль, что Шаляпин пока славится скандалами, а не талантом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему заставляет Прохора Шаляпина улучшать демографию России.

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