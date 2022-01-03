«Винное лицо»: как по внешности распознать любительницу выпить

В интервью 5-tv.ru врач Татьяна Баллирано объяснила, какие следы на лице и изменения в фигуре выдадут склонную к алкоголизму женщину.

Некоторые вредные привычки вызывают преждевременное старение, сильно отражаясь на внешности. Любительниц спиртного можно легко вычислить по «винному лицу», а также изменениям в фигуре. Признаки склонной к алкоголизму женщине в беседе с 5-tv.ru перечислила дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано.

Если говорить о «винном лице», то речь не идет об употребляющих один-два бокала спиртного напитка в месяц, а о любительницах регулярно — 2 раза в неделю — потягивать вино по выходным и в праздники. По мнению врача, крепость напитка не играет большой роли, свой «выход» на лицо находят как водка, так и пиво.

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Таких женщин, по мнению дерматолога-косметолога, видно сразу: у выпивающих дам — следы налицо. Несмотря на стройную фигуру, идет диссонанс с верхней частью туловища, об их зависимости говорит характерная внешность.

«Крупное одутловатое, отечное лицо, а также серый землистый цвет лица с выраженным красным рисунком купероза выдают женщину. У нее тяжелые, набрякшие веки, достаточно выражены брыли и глубокие носогубные складки. Мешки под глазами — частый их спутник», — описала косметолог «винное лицо».

Кроме утраты четких контуров, есть и другие следы присутствия алкоголя: он обезвоживает кожу, которая у его «жертв» покрывается мелкими морщинками, около глаз проступают гусиные лапки. Сахар, содержащийся в спиртном в немалых количествах, провоцирует разрушение коллагена, ослабляются лицевые мышцы, появляются расширенные поры. Еще один характерный признак — выраженные морщины в межбровной зоне.

Такая симптоматика объясняется тем, что употребление алкоголя вызывает системные изменения в организме человека, оказывая влияние не только на кожу и близкие к ней сосуды, но и воздействуя на внутренние органы, такие как печень и почки, вызывает нарушения обмена веществ.

Чтобы справиться с явной «печатью» вина на лице, придется прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — многочисленным достижениям косметологической индустрии. Ручной и аппаратный массаж, плазмотерапия, фотоомоложение, различные пилинги, микротоковая и мезотерапия помогут «стереть» добавленные годы, но потребуют значительных финансовых издержек.

Самый простой и эффективный способ избавиться от «винного лица» — взять курс на здоровый образ жизни.

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