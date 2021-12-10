«Нужна операция»: Из-за тяжелой травмы на «Ледниковом периоде» Волосожар не может ходить

Сначала на коленке спортсменки появилась шишка, но позже выяснилось, что все гораздо серьезнее.

Очередной прокат на «Ледниковом периоде» для фигуристки Татьяны Волосожар закончился серьезной травмой. В ходе выступления с партнером спортсменка упала на лед и только уйдя за кулисы, осознала всю тяжесть последствий произошедшего. На коленке знаменитости образовалась огромная шишка с жидкостью, и пришлось срочно ехать к врачу.

«Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ. Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лежа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что все само пройдет и завтра я снова поеду на тренировку», — вспомнила Волосожар.

Диагноз оказался неутешительным — разрыв мениска.

«Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция», — призналась фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

Случившееся на время вынудило Волосожар оставить тренировки в «Ледниковом периоде», хотя она до последнего не планировала отказываться от участия в проекте. Что будет дальше — пока неизвестно. Но данном этапе спортсменке даже без коньков передвигаться тяжело.

«Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу, отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду», — поделилась фигуристка.

Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и начали расспрашивать о самочувствии. Ничего нового Волосожар им не ответила.