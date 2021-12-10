«Нужна операция»: Из-за тяжелой травмы на «Ледниковом периоде» Волосожар не может ходить

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Карина Бернтгольц
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Татьяна Волосожар получила травму колена после проката на «Ледниковом периоде»

«Нужна операция»: Из-за тяжелой травмы на «Ледниковом периоде» Волосожар не может ходить

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Сначала на коленке спортсменки появилась шишка, но позже выяснилось, что все гораздо серьезнее.

Очередной прокат на «Ледниковом периоде» для фигуристки Татьяны Волосожар закончился серьезной травмой. В ходе выступления с партнером спортсменка упала на лед и только уйдя за кулисы, осознала всю тяжесть последствий произошедшего. На коленке знаменитости образовалась огромная шишка с жидкостью, и пришлось срочно ехать к врачу.

«Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ. Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лежа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что все само пройдет и завтра я снова поеду на тренировку», — вспомнила Волосожар.

Диагноз оказался неутешительным — разрыв мениска.

«Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция», — призналась фигуристка.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

Случившееся на время вынудило Волосожар оставить тренировки в «Ледниковом периоде», хотя она до последнего не планировала отказываться от участия в проекте. Что будет дальше — пока неизвестно. Но данном этапе спортсменке даже без коньков передвигаться тяжело.

«Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу, отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду», — поделилась фигуристка.

Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и начали расспрашивать о самочувствии. Ничего нового Волосожар им не ответила.

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