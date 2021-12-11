От потери контроля до поражения мозга: как определить стадию алкоголизма

В особо тяжелых случаях алкоголик не управляет своей жизнью и только все больше «затягивает петлю» рокового пристрастия у себя на шее.

Врач-нарколог назвал основные стадии алкоголизма. Злоупотреблять горячительными напитками можно по-разному. Специалисты предлагают различать банальное пьянство, когда человек выпивает периодически, но при этом не готов «продать душу дьяволу» за рюмку, от алкоголизма.

Как рассказал в беседе с 5-tv.ru врач-психиатр и нарколог Олег Стеценко, в последнем случае речь идет о тяжелом заболевании, в основе которого — пагубная зависимость. Как правило, алкоголик не управляет своей жизнью и только все больше «затягивает петлю» рокового пристрастия у себя на шее. До тех пор, пока не достигнет последней, критической стадии. Всего их три.

«В настоящее время создано множество классификаций. Но на самом деле все делится на три стадии. Первая — это когда человек часто выпивает, может совершать какие-то непонятные, странные действия в нетрезвом состоянии. Может чем-то пожертвовать ради получения опьянения. То есть, социально дезадаптированный человек», — отметил врач.

На второй стадии, по словам Стеценко, человек страдает ярко выраженным похмельным синдромом. То есть, он выпивает, потом чувствует себя плохо, решает облегчить свое состояние и приходит к выводу, что это можно сделать единственным способом — конечно же, снова употребить алкоголь.

Как отмечает доктор, человек в таком случае может пить по несколько дней подряд, пока у него не кончатся деньги или пока не возникнет угроза административного наказания.

Причем, как правило, основную группу пациентов на второй стадии составляют на первый взгляд благополучные мужчины, у которых есть семья, дети и работа.

Кстати, именно на второй стадии большинство алкоголиков решаются обратиться к врачу, ведь в моменты трезвости они способны осознать, что катятся по наклонной и только с медицинской помощью могут остановиться и вернуться к нормальной жизни.

Как рассказал нарколог, сама опасная, сложная стадия — третья. В этом случае уже происходит поражение внутренних органов, в том числе мозга.

«Считается, что это уже точка невозврата. На этой стадии люди уже не бросают. Там уже совсем все плохо. Человек, как правило, пережил уже несколько „белых горячек“, припадков. Личность утрачена и восстанавливаться нечему. Это непростой диагноз», — заключил Стеценко.

Нарколог отметил, что на первой стадии убедить человека в необходимости лечения практически невозможно. Он уверен, что сам все контролирует и помощь ему не нужна. При этом, на второй стадии есть шанс излечиться от зависимости.

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