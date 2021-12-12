Навсегда изменят мир: какими будут дети, рожденные до лета 2022 года?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 154

Астролог Алена Никольская осчастливила будущих родителей: «шестое» чувство и дар предвидения — еще не все, на что будут способны их наследники.

Фото, видео: Depositphotos / Armina-Udovenko ; 5-tv.ru

Чтобы приблизиться к мечте, необязательно дожидаться Нового года и старательно жечь бумажки с желаниями, запивая их шампанским — достаточно просто поверить в себя. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская заметила, что для жителей Земли период перемен уже настал, а главными кудесниками, как ни странно, будут дети.

За ними будущее!

Эксперт в области эзотерики уточнила: с начала декабря 2021 года по конец лета 2022 года будут рождаться уникальные малыши. Вселенная буквально одарит их суперспособностями! А все из-за необычного слияния планет, которое происходит довольно редко, но дарит колоссальную энергию.

Речь идет о соединении главных планет на небосводе — Юпитера и Нептуна. Первый гигант — олицетворение движения, активностей, стремления менять пространство вокруг. Второй же по праву считают мистическим. С точки зрения астрологии, Нептун дарит людям «шестое чувство», возможность предвидеть и предугадывать будущее. Со сверхъестественными знаниями рожденные в указанные период малыши очень далеко пойдут. А те, кто их будет окружать, станут значительно счастливее!

«Соединение Юпитера и Нептуна может быть началом чего-то очень серьезного для многих знаков зодиака, и оно совершенно точно судьбоносное. В этот период приходят на Землю детки, которые будут настоящим сокровищем и сильно поменяют наш мир. Так что если вы ждете малыша в этот период, то вам очень сильно повезло — он будет необыкновенным!» — заключила Алена Никольская.

Впрочем, подчас соединение Юпитера с Нептуном дает негативную энергию. Ранее 5-tv.ru рассказал, какие катаклизмы могут поджидать человечество в 2022 году.

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