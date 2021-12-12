Сломали дверь о тело старика: школьницы до смерти избили и обокрали пенсионера

Две девочки 13 и 14 лет, по версии следствия, вломились в квартиру к старику, три часа к ряду избивали его и обчистили квартиру. Пенсионер не выкарабкался — от полученных травм скончался в больнице. Нападение на местного алкоголика, о котором, видимо, школьницы были наслышаны, произошло в поселке Сортировка Хабаровского края.

Предположительно, ночью, около полуночи, подростки выбили дверь и ворвались к своей жертве. Они отняли его пенсию, проверили все ящики и полки, собрав в общем около десяти тысяч рублей. Во столько старику обошлась его затуманенная спиртным и одинокая жизнь. Пересчитав навар, по предварительным данным, девочки принялись колотить несчастного всем, что попадалось под руку. Потом положили на обессиленное тело выбитую дверь и прыгали на ней, пока не сломали пополам.

По данным источника 5-tv.ru, издевательства над стариком продолжались около трех часов. На шум пришла бывшая жена избитого мужчины, которая живет в том же подъезде. Получив несколько ударов от разбойниц, она убежала к соседке и вызвала полицию. Когда правоохранители приехали, пенсионер был еще жив, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Девочек задержали. Пока полицейские пытались к ним подступиться, из юных уст летели ругательства, угрозы пустить в квартире газ и убить голыми руками и стражей правопорядка, и вызвавшую их женщину. Известно, что обе подозреваемых— из неблагополучных семей, старшая учится в коррекционной школе.

На контрасте с фотографиями в школьной форме и в обнимку с учителями в социальных сетях — кадры ободранных и грязных подворотен, где подружки сидят на корточках, слушают музыку, курят, выпивают и танцуют друг с другом. Страницы обеих предполагаемых злоумышленниц выглядят одинаково мрачно и маргинально. Одна из школьниц неоднократно выкладывала в сеть продолжительные видеозаписи тусовок, снимала и себя в своей комнате: как подпевает любимым песням, сочувствует авторам драматичных строк, запивая тоску пивом из банки — как леди, через трубочку.

Официальных заявлений от правоохранительных структур по факту убийства пенсионера пока не поступало. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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